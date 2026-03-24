Horizonte Madrid, 24 MAR 2026 - 22:35h.

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El Departamento de Justicia del Gobierno Vasco ha concedido a la exjefa de la banda terrorista ETA Soledad Iparraguirre -alias 'Anboto'-, vinculada a 14 asesinatos, un permiso con el que puede salir de la cárcel entre semana. Por este tema, que está estrechamente vinculado a la actualidad, le ha preguntado Vito Quiles al portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López.

Su respuesta no ha pasado desapercibido. "¿Qué opina de que la etarra 'Anboto' salga hoy de la cárcel gracias a sus pactos con Bildu, cuando fue condenada a seiscientos años por catorce asesinatos?", le pregunta Quiles. "Cuando sepas algo de cómo funciona este país, la legislación y la justicia, hablamos", le responde Patxi López.

Jiménez: "Creo que esta pregunta era adecuada"

Iker Jiménez ha reaccionado a este momento que se ha vivido en la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, el presentador de 'Horizonte' no da crédito con la respuesta del portavoz socialista.

"Ya saben que, precisamente a este periodista, y a mí me parece muy injusto, no le suele responder [...] Yo creo que esta pregunta era adecuada", comenta Jiménez en el programa de actualidad de Cuatro.

"Me ha dejado sorprendido, no lo había visto hasta hace unos minutos", manifiesta también el presentador.