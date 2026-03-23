Horizonte 23 MAR 2026 - 23:14h.

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Ketty Garat ha querido recalcar algo durante el útlimo programa de 'Horizonte' que Cuatro ha emitido este miércoles a partir de las 21:40 horas. Según la periodista de 'The Objective', ve un "comportamiento mafioso" que se remonta mucho tiempo atrás: "Tenemos constancia, no sé si desde el principio de Pedro Sánchez... lo que sí sé es que esa operación para intentar matar civilmente a determinadas personas la sufrí en 2021 cuando publiqué las causas de la caída de José Luis Ábalos".

Según la también colaboradora de 'Horizonte', eso también lo sufrió Ábalos, Santos Cerdán, el Capitán Bonilla y hasta la propia Leyre Díez: "Esa muerte civil... ¿cuántas Leyres Díez o fontaneros hay en el PSOE? ¿a cuánta gente han intentado aniquiliar en el PSOE?". "Es importante hacer pedagogía de nuestro gremio, a un expresidente del Gobierno básicamente pidiendo que una determinada periodista deje de colaborar en una radio muy conocida de este país", ha apuntado.

"La cloaca política se alineó con la cloaca mediática"

Según Garat, esto se trata de "una operación ya no solo de señalamiento, sino de una operación de decirle a alguien que es tóxico y que tiene que desaparecer del mapa. Esto es lo relevante". En conclusión, según la periodista, la "cloaca política se alineó con la cloaca mediática para darle un premio de Ábalos de mejor relación con la prensa cuando estaba embarazada de ocho meses después de haberme difamado sobre las supuestas mentiras que había publicado".

Por último, Ketty Garat ha destacado que lo relevante de todo esto no es el victimismo, sino que desde el Palacio de la Moncloa y PSOE llevan muchos años haciendo operaciones de muerte civil a periodistas y no periodistas. Esto es maltratato".