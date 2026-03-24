Horizonte 24 MAR 2026 - 23:10h.

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La periodista Carmen Porter ha reaccionado con contundencia en 'Horizonte' a la comparecencia en el Congreso del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, cuestionando su actitud y explicaciones sobre lo ocurrido.

Durante su intervención, Porter no dudó en criticar lo que considera una falta de claridad: “Ha tirado un poco balones fuera”, afirmó, en referencia a las palabras del dirigente, quien evitó profundizar en algunos aspectos alegando que hacerlo sería “una irresponsabilidad” mientras la investigación sigue en curso.

La colaboradora puso el foco especialmente en la polémica retirada de materiales de la vía, un punto que ha generado dudas en torno a la gestión del caso. Según explicó el presidente de Adif, estos elementos fueron retirados porque habían sido descartados como pruebas por las autoridades competentes, negando cualquier tipo de ocultación y calificando las acusaciones de “infamia” y “bulo”.

"El dolor de las víctimas es que no les pidieran perdón"

Además, la periodista rechazó que se acuse a los medios de generar dolor en las víctimas por informar sobre los hechos. “El dolor de las víctimas era que hasta hace tres días este señor y otros no les pidieran perdón ni contactaran con ellos”, sentenció.

Sin embargo, Eduardo Inda se ha mostrado muy contundente: “En el escenario de un atentado o de un accidente de esta envergadura, no te puedes llevar ningún elemento”, subrayó el colaborador, insistiendo en que hacerlo podría romper la cadena de custodia y comprometer la investigación: “Si te llevas las vías, estás quebrando el elemento esencial donde se produjo el suceso”, añadió.

Las declaraciones han reavivado el debate sobre la gestión del incidente y la transparencia de las instituciones, con una opinión pública cada vez más atenta a las explicaciones oficiales.