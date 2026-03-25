Miguel Salazar Madrid, 25 MAR 2026 - 22:51h.

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La tensión es máxima en el Congreso de los Diputados. Entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez solo han existido reproches por la guerra de Irán. Este miércoles, el presidente del Gobierno daba explicaciones sobre la postura de España ante el conflicto en Oriente Próximo.

Sánchez decidía recordar a José María Aznar y a su participación en la guerra de Irak. Ha preconizado el 'no a la guerra' y ha acusado al líder de los populares de mantenerse en silencio frente a las acciones militares de Estados Unidos en el país, que han generado una escalada considerable de los precios del petróleo afectando así a la economía mundial.

"¿Hay un momento donde esto se quiebra o qué?

Iker Jiménez, presentador de 'Horizonte', no dudaba en hacer hincapié en los fuertes reproches que se han escuchado desde la sede de la soberanía popular. "¿Desde cuando el 'in crescendo'? Hemos visto grandes oradores. ¿Que había disputas? Claro, pero era la casa de todos los españoles y había grandes soflamas y cosas encendidas", reflexiona el periodista como vemos en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

"¿Hay un momento donde esto se quiebra o qué? Porque esto parece ya la taberna del tío Honorio", continúa el periodista en el programa de actualidad de Cuatro.