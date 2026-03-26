Horizonte Madrid, 26 MAR 2026 - 22:19h.

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La primera información que comenta la mesa del jueves en 'Horizonte' es una que viene de la mano de Eduardo Inda y que tiene que ver con el anuncio que ha hecho Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

Y es que el presidente del Gobierno se ha retrasado en su anunciamiento 15 minutos, por un motivo que Iker Jiménez confiesa que le ha "sorprendido mucho" y el cual "pensaba que era una broma". Sin embargo, el director de 'OKDiario' trae las pruebas que demuestran la información de qué estaba haciendo Pedro Sánchez para hacer esperar a los medios de comunicación.