Iker Jiménez, sobre el motivo por el que Pedro Sánchez se ha retrasado en el anunciamiento de los sustitutos de Montero: "A mí me ha sorprendido"
El nombramiento de los cargos de Gobierno que sustituirán a Montero se ha retrasado 15 minutos por un motivo que sorprende a Iker Jiménez
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La primera información que comenta la mesa del jueves en 'Horizonte' es una que viene de la mano de Eduardo Inda y que tiene que ver con el anuncio que ha hecho Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.
Y es que el presidente del Gobierno se ha retrasado en su anunciamiento 15 minutos, por un motivo que Iker Jiménez confiesa que le ha "sorprendido mucho" y el cual "pensaba que era una broma". Sin embargo, el director de 'OKDiario' trae las pruebas que demuestran la información de qué estaba haciendo Pedro Sánchez para hacer esperar a los medios de comunicación.
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