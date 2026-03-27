Iker Jiménez resuelve la duda sobre la participación de Roberto Vaquero en 'Horizonte': "Me lo dicen mucho"
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Tras volver de publicidad, Iker Jiménez presenta la nueva mesa conformada por Lucía Etxebarria, Alberto Sotillos, Luz Escobar y Roberto Vaquero, con quien quieren empezar ya que tiene algo que contar sobre el tema que tratarían a continuación.
Sin embargo, el presentador quiere aprovechar antes para resolver una duda que genera en la audiencia de 'Horizonte' la colaboración del mismo en el programa y que le han repetido en numerosas ocasiones.
La explicación a la duda de los espectadores
Según afirma Iker Jiménez, siempre le recuerdan que en 'Horizonte' "no hay políticos". Sin embargo, también le señalan que no es cierto porque en el mismo participa Roberto Vaquero: "Me lo dicen siempre".
"Me refiero a políticos con representaciones en grandes ciudades", explica. Además, asegura que el colaborador viene "como historiador", concluye.