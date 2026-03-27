Horizonte Madrid, 27 MAR 2026 - 02:44h.

Luz Escobar opina sobre la visita de Pablo Iglesias en Cuba

La incredulidad de Iker Jiménez con la flotilla internacional a Cuba: "Pensaba que era un fake, de verdad"

En Mediaset Infinity puedes volver a disfrutar de Iker Jiménez y su mesa de colaboradores con los programas completos de 'Horizonte'

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En la mesa de 'Horizonte' se encuentra Luz Escobar, periodista y activista cubana, escuchando el terrible choque de realidad que tuvo Roberto Vaquero en su viaje a Cuba. El historiador compartía unos datos sobre el país mientras su compañera de mesa asentía, algo de lo que se ha percatado Carmen Porter.

"¿Es verdad que es esa Cuba tal y como la narra Roberto y no la que nos han vendido con esos vídeos, esas plazas vacías preciosas, vacías y preciosas mientras Pablo Iglesias miraba al infinito mientras dos cámaras le filmaban desde abajo?", le pregunta la presentadora. Momento en el que la invitada aprovecha para dar su opinión al respecto.

La opinión de una activista cubana sobre el viaje de Pablo Iglesias a Cuba

Luz Escobar tiene claro que Pablo Iglesias "no va a reconocer la Cuba real porque él fue a hacer propaganda del régimen castrista, a hacer sintonía con Díaz-Canel y con esas personas que le conviene a su discurso de vender el antimperialismo que él quiere promulgar por el mundo porque es lo que le conviene a él".

Por el contario, "a él no le conviene escuchar a las madres de los presos políticos, a los periodistas que están siendo silenciados y mucho menos caminar por las calles y escuchar la voz del pueblo", asegura.

"Él ha ido a Cuba a hacer una especie de altavoz de los que están reprimiendo a los cubanos", señala. Un acto que la activista tilda de "mucha indolencia y de una gran hipocresía" ya que "si tú promueves desde tu plataforma de, supuestamente, izquierdas que es Podemos estar con la gente que sufre, no puedes ir a Cuba y sintonizar con el poder porque es lo que tú supuestamente rechazas".