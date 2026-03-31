Miguel Salazar Madrid, 31 MAR 2026 - 22:18h.

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El "retrato de una época en el Gobierno de España", en el ministerio de Transportes más concretamente. En 'Horizonte' hemos podido ver un vídeo que el tabloide 'El Español' ha conseguido en exclusiva sobre la felicitación que le dedicó Jésica al exministro José Luis Ábalos por su 60 cumpleaños.

"Gracias por el mejor año de vida", podemos leer entre líneas en las imágenes que la que fuera 'amiga' del exministro le dedica. Hay varias revelaciones detrás del vídeo que podemos ver en la parte superior del artículo.

¿Qué manifiestan las imágenes?

"Nos revela en imágenes de todos los viajes que tenía Ábalos acompañado por Jésica, pareja extramatrimonial. Esta joven la acompañaba a viajes oficiales pagados con dinero público", comparte el periodista Jorge Calabrés en 'Horizonte'.

El informador cree que esas imágenes manifiestan "una historia de amor muy 'Pretty woman' a la española". Alejandro Entrambasaguas, colaborador del programa de actualidad de Cuatro, explica que "lo escandaloso" es que Jésica "fuese colocada en empresas públicas". "Lo importante de esa cuestión es la manera de incluir a esta señora en las comitivas oficiales para que Ábalos pudiera estar acompañado de manera permanetne por una prostituta", analiza el periodista.