Lara Guerra 27 MAR 2026 - 18:50h.

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'Todo es mentira' habla en exclusiva con Isabel Pardo de Vera, quién fue citada por José Luis Ábalos en el piso que usaba para verse con prostitutas según cuenta 'El Español'. Y es que según este diario, cuando era secretaria de Estado de Transportes tenía citas con Ábalos y ahí recibía encargos del exministro sobre asuntos relacionados con Santos Cerdán.

El programa de Risto Mejide ha podido hablar con la que fuera presidenta de Adif y esto es lo que ha declarado: "La primera vez que vi a Ábalos después de ser cesado, y sin saber nada de nada, ni sospechar nada de nada. Me citó en septiembre en lo que yo supuse que era el nuevo que había tenido que alquiler, pues la nueva ministra ya ocupaba la vivienda oficial"

Isabel Pardo de Vera: "Yo de Koldo no supe nada más desde que cesaron a Ábalos"

Asimismo, la expresidenta de Adif quiere dejar claro que la información presentada es errónea cuando hay ausencia de pruebas que lo demuestren: "Cené otras dos veces con Ábalos en un restaurante y con una personas más la primera vez vez, y dos la segunda. Yo de Koldo no supe nada más, ni presencialmente desde el mismo día que cesaron a Ábalos. Además yo ya no me hablaba con Koldo cuando cesaron a Ábalos. No se puede dar esa información que es falsa sin presentar pruebas".