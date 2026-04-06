Horizonte Madrid, 06 ABR 2026 - 23:17h.

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Ketty Garat ha contado por primera vez el contenido de una llamada con una persona del PSOE que se puso en contacto con ella tras publicar informaciones en exclusiva sobre José Luis Ábalos.

Su revelación viene después de que en 'Horizonte' viéramos unos mensajes de Pedro Sánchez a José Luis Ábalos que publicó en exclusiva el medio 'El Mundo'. "Buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios. Un abrazo. Pedro", le traslada el líder del Ejecutivo. "Gracias, presidente", contestó Ábalos.

Los detalles de la llamada

Esta conversación tiene lugar el 6 de noviembre de 2021. Justo un día antes, Ketty Garat recibió la llamada de la que ha hablado este lunes en el programa de Cuatro tras publicar en 'The Objective' informaciones sobre el dinero en efectivo que presuntamente manejaba Ábalos o sus "gastos excesivos", entre otras cosas. "A mí ese día, y te cuento una cosa que no he contado nunca, me llama una persona del PSOE. Y me dice: ¿pero tú que haces, qué quieres, cargarte el partido?", relata la periodista.

"Se dio la voz de alarma cuando se publicaron las informaciones sobre el dinero que entraba y salía de manera irregular en el Partido Socialista", aclara Ketty Garat.,