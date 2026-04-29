Miguel Salazar Madrid, 29 ABR 2026 - 02:01h.

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La madame Susana Pastor denuncia que sufre "persecución" después de sus múltiples entrevistas en donde habla de la cantidad de prostitutas que tenía Koldo en su teléfono o donde deja caer qué político consume esta práctica que no está tipificada como delito en España.

"Me están haciendo la vida imposible porque soy molesta para ellos", comparte Pastor en 'Código 10'. Asegura que las inspecciones en el piso donde ejerce como madame son recurrentes. "Siemrpe he dicho que tienen que venir las inspecciones. Una cosa es eso, y otra es venir cómo vienen", asegura.

Soraya Rodríguez interviene tras las declaraciones de la madame

Al escuchar su relato, Soraya Rodríguez no ha dudado en intervenir en directo. "Creo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Les defiendo en muchísimas situaciones. No creo que estén actuando fuera de la ley en tu caso", le lanza como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Pastor apostillaba que ella "acusa las órdenes que vienen de arriba". "No es presentable estar continuamente haciendo insinuaciones de personas cuyos nombres nunca se dicen y lanzar afirmaciones e insultos contra las asociaciones feminstas porque defendemos el abolicionismo frente a personas como tú que se dedican a tener un negocio con la explotación ajena", le ha trasladado Rodríguez en el programa de Cuatro.