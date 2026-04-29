Miguel Salazar Madrid, 29 ABR 2026 - 01:04h.

Compartir







La polémica está servida después de que el tabloide digital 'The Objective' sacase a la luz unas imágenes del Comité Federal del PSOE en 2016 donde se observa cómo existen dos urnas que van al mismo cuarto de Ferraz. Era una votación tensa donde se debatía si la formación convocaba primarias o si un Comité Federal se hacía cargo del partido.

Tras muchas discusiones, gritos y alguna que otra lágrima, se decidió que la votación se hiciese por mano alzada. Así, no quedaba ninguna duda de que el proceso fuese transparente pero ahora, hemos sabido que podrían haber existido otros mecanismos que no han quedado del todo claros.

Cantera, a Garat: "Yo me sé los estatutos y tú no"

La exdiputada del PSOE Zaida Cantera ha negado tajantemente cualquier intento de pucherazo en la votación. Asegura que lo que conoce son las "presiones" que recibieron compañeros de partido si se votaba a mano alzada. "Ese es uno de los motivos por los que se solicitó una votación secreta y libre", dice.

Ketty Garat, la periodista de 'The Objective' que ha investigado sobre las nuevas imágenes que arrojan luz a la polémica, ha reprendido a Cantera. "No estabas allí. Soraya Rodríguez estaba dentro y yo fuera, catorce horas, embarazada, en la puerta de Ferraz. Lo que nos decían unos y otros es que hubo un intento de pucherazo", le dice en 'Código 10'.

Tras ello Zaida Cantera ha criticado que no tenga conocimiento de los estatutos en donde no aparece, según dice, que los llamamientos sean a mano alzada. "Estás pontificando de algo de lo que no tienes ni idea", le responde Garat. "Tú tampoco estabas y yo me sé los estatutos, y tú no", le afea Zaida Cantera.