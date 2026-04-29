Miguel Salazar Madrid, 29 ABR 2026 - 00:25h.

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Carlos Príncipe, excalcalde socialista de Vigo, ha destapado los presuntos amaños que el PSOE realizaba en las asambleas locales. "Hicieron trampas en las asambleas, nos traían a unos pobres trabajadores inmigrantes que no los conocíamos", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El gallego, que es una de las voces socialistas más críticas con la figura de Pedro Sánchez, asegura que "afiliaban por la puerta de atrás" a los extranjeros, que estaban "compinchados por la secretaría de Organización".

Un "pucherazo"

Según explica, se trataba de un "pucherazo" porque solamente "pensaban en lo suyo y no en lo de todos". Nacho Abad, al escuchar su testimonio, no ha dudado en reaccionar. "Me parece muy grave", lanza en directo en 'Código 10'.

Carlos Príncipe habla además de un episodio concreto. "Para poder ganar la asamblea local [de Vigo] , Abel caballero y su pareja Carmela Silva necesitaban votos. Tenían poder pero no tenían votos. Llegaron de paracaidistas puestos por un comisionista, José Blanco López, el mayor comisionista de España", relata en el programa de Cuatro.

El exalcalde asegura que fue "una vergüenza" y que Pedro Sánchez "lo sabía" todo. "Lo demostramos", admite.