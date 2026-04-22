Miguel Salazar Madrid, 22 ABR 2026 - 02:24h.

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Si bien Isabel Pardo de Vera -la expresidenta de Adif- comparte que se sorprende por la implicación de José Luis Ábalos en una trama corrupta que se investiga, para Koldo García no utiliza los mismos términos y decide hablar de él sin tapujos.

En una entrevista exclusiva al programa 'Código 10', Pardo de Vera relata el duro episodio que vivió junto al que fuera asesor del exministro de Transportes. Fue en una visita institucional a Andalucía, que está bajo el liderazgo del Partido Popular, cuando ocurrió todo. Estaban inaugurando una obra. Pardo de Vera charlaba con alguien del partido de Núñez Feijóo cuando, de un momento a otro, recibe represalias por parte de Koldo por lo que ella hacía.

"El señor Koldo me levantó en brazos, me empujó y empujó a la señora Caraz", relata la expresidenta de Adif como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Según explica en el programa de actualidad de Cuatro, para ella Koldo "es un personaje sui géneris que no pasa desapercibido" por ningún empleado que haya trabajado en el ministerio de Transportes. "Le gustaba dejarse ver", cuenta.

Pardo de Vera comparte también su sorpresa cuando Koldo hablaba del ministro y del presidente como 'José' y 'Pedro', lo que para ella es sin duda "una falta de respeto institucional".