Miguel Salazar Madrid, 22 ABR 2026 - 00:25h.

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La familia de Verónica Noya, según explica, serían el claro ejemplo de las duras represalias que sufren quienes se oponen al régimen chavista venezolano. Su marido, su hermano y su suegra están encarcelados y se están sometiendo a "torturas".

"Hablo en nombre de mi familia, de los presos políticos que se encuentran en un nuevo centro de torutras llamado El Rodeo 1. Allí ellos se encuentran en aislamiento permanente", relata Noya.

La respuesta de Fernando Carrillo a Verónica Noya

Dice, entre otras cosas, que les dan comida "una vez al día" y que tienen atados sus pies y manos. "Mi suegra está en un centro de detención de mujeres por ser la madre del capitán Antonio Sequeda, simplemente por eso", apostilla.

Fernando Carrillo, expareja de la actual presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, ha cuestionado en 'Código 10' el relato de Verónica Noya. "Muchas de las cosas que dices son inciertas", le ha trasladado como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

La expareja de Delcy asegura que el testimonio que ha presentado Verónica Noya ha sido "sin pruebas" y se ha ofrecido a comprobar si es verdad o no todo lo que dice. "Estoy casi seguro de que no es cierto", responde desde Caracas, ofreciéndose a hacer "una investigación personal".