Exclusiva | Isabel Pardo de Vera desvela que le pidió a Ábalos finalizar el contrato de Jésica tras saber que era su novia: "Fue una situación violenta"
La expresidenta de Adif asegura en una entrevista exclusiva a 'Código 10' que no tuvo palabras ante la declaración de Jésica en el Tribunal Supremo
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'Código 10', en Mediaset Infinity
Isabel Pardo de Vera asegura que se quedó en shock con la declaración de Jésica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos, en el Tribunal Supremo por el caso Koldo. "Me produce un ataque de furia terrorífica", comparte en una entrevista exclusiva que ha concedido al programa 'Código 10'. "No lo concibo que alguien no vaya a trabajar y que nadie se entere y se quede tan tranquila sabiendo que ha robado a todos, porque son recursos públicos", asegura.