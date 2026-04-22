Miguel Salazar Madrid, 22 ABR 2026 - 01:45h.

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Isabel Pardo de Vera asegura que se quedó en shock con la declaración de Jésica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos, en el Tribunal Supremo por el caso Koldo. "Me produce un ataque de furia terrorífica", comparte en una entrevista exclusiva que ha concedido al programa 'Código 10'. "No lo concibo que alguien no vaya a trabajar y que nadie se entere y se quede tan tranquila sabiendo que ha robado a todos, porque son recursos públicos", asegura.