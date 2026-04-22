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Exclusiva | Isabel Pardo de Vera desvela que le pidió a Ábalos finalizar el contrato de Jésica tras saber que era su novia: "Fue una situación violenta"

Exclusiva | Isabel Pardo de Vera desvela que le pidió a Ábalos finalizar el contrato de Jésica tras saber que era su novia: "Fue una situación violenta"
Exclusiva | Isabel Pardo de Vera desvela el contenido de una llamada a Ábalos tras enterarse de que tenía una relación con Jésica. cuatro.es
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Isabel Pardo de Vera asegura que se quedó en shock con la declaración de Jésica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos, en el Tribunal Supremo por el caso Koldo. "Me produce un ataque de furia terrorífica", comparte en una entrevista exclusiva que ha concedido al programa 'Código 10'. "No lo concibo que alguien no vaya a trabajar y que nadie se entere y se quede tan tranquila sabiendo que ha robado a todos, porque son recursos públicos", asegura.

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