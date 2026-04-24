Una de las cuestiones que más se preguntan es por qué Pedro Sánchez quiso realizar la votación de manera privada

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Aunque Zaida Cantera asegura en 'Todo es mentira' que no estuvo presente en el Comité Federal del PSOE de 2016 que actualmente está en boca de todo el mundo tras salir a la luz las polémicas imágenes de lo que estaba sucediendo en aquella sala porque justo acababa de llegar al partido.

Sin embargo, confiesa que lo que ha escuchado "a unos y a otros" es que "fue un día muy desgarrador para unos y para otros por las formas que hubo". También escuchó la justificación con respecto a lo de la urna y que hoy cuenta en el programa.

¿Por qué se votó de manera privada?

Según afirma la colaboradora, hasta aquel momento se votaba a mano alzada cuando se reunían las 250 personas que forman el Comité Federal. Sin embargo, en ese momento "había compañeros que habían dicho que habían estado recibiendo presiones".

Por lo que votar a mano alzada implicaba que tuviesen que "votar en contra de lo que el varón en ese momento, el dirigente de tu federación o de tus agrupaciones estaba diciendo".

Y es que en la normativa, señala, "no especificaba ni que pudiera ser a mano alzada, ni que pudiera ser en urnas": "Sí es cierto que tradicionalmente era a mano alzada, pero como sí es cierto también que hubo compañeros que habían recibido presiones, porque así se manifestó, pues una de las cuestiones que se propuso fue lo de que se votara en secreto y en la urna".

No obstante, aunque se hiciera de manera tapa en una parte interna, Zaida Cantera no considera que hubiese pucherazo: "Una persona que hace pucherazo o alguien que hace pucherazo no hace un pucherazo para perder las elecciones". Eso no quita que fuera "un momento crítico, dramático y que supuso un cisma en las relaciones de muchas personas del Partido Socialista".