Pablo Fernández, al conocer la decisión de Jorge Calabrés tras el rifirrafe por unos mensajes sobre Ábalos: "Nos vamos a ver en los tribunales"
Nacho Abad lee el mensaje que el periodista le ha lanzado al secretario de Organización de Podemos
Pablo Fernández carga contra Jorge Calabrés por hacer público su mensaje sobre Ábalos: “Es un manipulador”
'Código 10', en Mediaset Infinity
Continúa el rifirrafe público entre Pablo Fernández, secretario de Organización de Unidas Podemos, y el periodista Jorge Calabrés después de que este hiciese públicos unos mensajes ligados al político y a José Luis Ábalos.
Pablo Fernández se defiende
Calabrés ha sacado a la luz una captura de WhatsApp hallada en el móvil de Koldo García donde Fernández alaba la actitud del exministro de Transportes.
Fernández ha compartido su versión de la misma cuestión en 'Código 10'. "Es muy claro, mando un whatsapp a una periodista el 20 de septiembre de 2021, cuando no tenía ni idea de que Ábalos era presunto corrupto y putero", comienza diciendo.
En ellos, el político de Podemos expresa que le parece "elegante" tras una entrevista en la que José Luis Ábalos no lanza críticas ni contra Pedro Sánchez ni contra el PSOE.
"[Jorge Calabrés] aprovecha este mensaje, que no llega al móvil de Koldo, para insinuar que yo me mensajeaba tanto con Ábalos como con Koldo", relata. Además, aclara que en ningún momento se ha escrito con ellos.
Ahora, Nacho Abad ha leído un mensaje que el periodista le ha mandado sobre Pablo Fernández. "La demanda se la vamos a poner nosoros a Pablo, por decir que hemos comprado unos whatsapps de una causa judicial", lee el presentador. " A mí me han dicho y yo le doy verosimilitud. Que me la pongan, que nos vamos a ver en los tribunales", contesta el político.