Confirman el positivo del español sospechoso de tener hantavirus, que presenta fiebre y síntomas respiratorios

En la planta 22 del Gómez Ulla

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La segunda PCR lo ha confirmado: primer positivo por hantavirus de uno de los 14 españoles del Hondius. Por ahora, presenta síntomas leves, pero lo han trasladado a la planta 22 del Hospital Gomez Ulla, la de máximo aislamiento, informa Marta Lilao.

Ahora mismo el paciente está aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente. Durante la pasada noche tuvo febrícula y dificultades respiratorias. Las primeras horas son cruciales en esta enfermedad, que puede avanzar muy rápido. Es posible que el paciente pueda llegar a necesitar soporte respiratorio avanzado.

El paciente está ingresado en una de las unidades de aislamiento y tratamiento de alto nivel, preparada para infecciones graves, como el hantaviurs. La habitación cuenta con doble esclusa, para que una puerta se abra, la otra debe estar cerrada, evitando así la fuga de aire o contaminantes. Además cuenta con presión negativa, fluye siempre de fuera a dentro, nunca al revés, circuito diferenciado de entrada y salida y estrictos controles de acceso y desinfección. Va a estar sometido a una intensa vigilancia médica.

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También en el Gómez Ulla, los otros 13 españoles cruceristas pasan la cuarentena en una planta habilitada específicamente para ellos. Todos han dado negativo en las dos primeras PCR y seguirán aislados en los próximos 42 días en los que se irán repitiendo las pruebas. Pendientes también de la mujer ingresada en el Hospital Clinic de Barcelona. Su PCR ha dado negativo, informa Marina Pérez.

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Tedros Adhanom, director general de la OMS, aclara que la situacion podría cambiar y es posible que veamos más casos en las próximas semanas, pero descarta un brote mayor. Además amplia la fecha de las cuarentenas hasta el 21 de junio.

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Así están hoy los datos de afectados por hantavirus

Había tres nuevos casos positivos: el ciudadano español, una mujer francesa y un estadounidens, todos contagiados dentro del barco. En total, 10 casos confirmados, según Sanidad de los que 3 han fallecido. Teniendo en cuenta que son 150 las personas que viajaban en el crucero se ha contagiado casi el 7,5% del pasaje. Por tanto, se cumplen las previsiones de la OMS: de 10 casos hay 3 fallecidos, es decir, una mortalidad que ronda el 30%. La OMS habla de una tasa de mortalidad del 38%.

En este hospital de enfermedades infecciosas en París permanece aislada la mujer francesa que dio positivo en hantavirus. Ha empeorado, la progresión ha sido rápida y su estado es crítico, según las autoridades sanitarias.

En Estados Unidos, el paciente que dio positivo no concluyente ha dado, finalmente, negativo. Permanece en cuarentena junto a otros repatriados en este centro en Nebraska. Otro evacuado con síntomas se encuentra en un hospital en Atlanta. "La situación está bajo control", decía el secretario de Salud estadounidense Robert Kennedy.

Junto a él, un Donald Trump que dice que no se arrepiente de haberse salido de la Organización Mundial de la Salud, que se alegra porque -dice- pagaban mucho dinero y no les trataban bien. Mientras, a Países Bajos llegaban los últimos pasajeros y tripulantes evacuados del Hondius.

El barco se dirige ahora rumbo al puerto de Róterdam donde será desinfectado. A bordo solo permanecen ya 25 tripulantes -la mayoría filipinos- acompañados de dos médicos. En el barco también, el cuerpo de una alemana, una de los tres muertos por hantavirus.