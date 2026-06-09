Vecinos de Vega de Pas denunciaron a Leire Díez por insultos, amenazas e incluso, aseguran que llegó a amenazarles con un machete

José Manuel Villarejo Pérez-Doncel no confirma ni desmiente su reunión con Leire Díez: “Eso al juez”

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En directo desde Vega de Pas (Cantabria), José María Fernández, reportero de ‘En boca de todos’, ha dado voz a los dos únicos vecinos del municipio que se atreven a hablar alto y claro del pasado en política de Leire Díez. Han mostrado denuncias y hablan con estupor de los modos de actuación de la socialista investigada por su supuesta implicación en ‘las cloacas del PSOE’.

‘En boca de todos’ ha tenido acceso a dos demandas en las que vecinos de Vega de Pas (Cantabria) relatan los supuestos insultos y amenazas, incluso con un machete, de Leire Díez. Demandas en las que Leire llega a ser acusada de hostigar a ganaderos de la zona, que no parecieron tener mayores consecuencias, pero que fueron una realidad.

En directo, el reportero de ‘En boca de todos’ ha hablado con Javier, el vecino que nos habló de las grabaciones de Leire Díez y su hermano, Víctor, el alcalde socialista que quería destituir la supuesta “fontanera” antes de ser del PSOE. A ninguno de ellos les ha asombrado saber que Leire grabara todas sus conversaciones porque ellos lo han comprobado en primera persona: “Cuando yo era alcalde, grababa en los plenos y luego me enteraba que enseñaba las grabaciones para hacer crítica… Ya apuntaba maneras esta señora… Tenía muy malas artes a la hora de actuar y sobre todo para conseguir sus objetivos. Todo vale, no tiene reparos… Cuando yo estaba de alcalde nos puso infinidad de denuncias, no nos podíamos mover, teníamos a la Guardia Civil siempre detrás”.

Entre las numerosas denuncias que Leire Díez interpuso a Javier, hubo una que le hizo mucho daño por una supuesta amenaza falsa: “Me denunció por un anónimo ficticio, pero el susto que me dio… Te llama la Guardia Civil… El anónimo tuve que escribirlo con la mano derecha, la mano izquierda… Decía literalmente: ‘Tú lo que necesitas es una buena…’. Al final se demostró que yo no envié ese anónimo, pero lo que pretendía esta mujer y la camarilla que tenía alrededor, como no podían con Víctor, era sacarle los colores al hermano. Quería el titular… Hoy me río, pero en ese momento, la vergüenza… Fue de las tantísimas denuncias falsas que hicieron”.

Asegura que todo esto sucedió antes de que Leire Díez entrara en el PP, algo que no tiene nada que ver con el actual alcalde de Vega de Pas: “Era una camarilla del partido popular, pero podrían haber sido de otro partido”. Y dejan fuera de sus tretas a su esposo: “El marido es una persona que nunca se ha metido en nada”.

José Manuel Villarejo Pérez-Doncel no confirma ni desmiente su reunión con Leire Díez: “Eso al juez”

Tras declarar en el Tribunal Supremo sobre ‘el caso Kitchen’, el comisario Villarejo ha hablado en directo en ‘En boca de todos’. El investigado no ha confirmado ni negado una reunión con Leire Díez, ha pedido que se investigue quién ha mercadea con sus archivos y ha pedido a Nacho Abad que le invite a su programa para hablar alto y claro.

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