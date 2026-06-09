El excomisario Villarejo pide a Nacho Abad que le invite a ‘En boca de todos’

El alcalde de Vega de Pas (Cantabria), sobre Leire Díez: “Estoy convencido de que tiene grabado a todo el mundo, a mí me tiene”

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Tras declarar en el Tribunal Supremo sobre ‘el caso Kitchen’, el comisario Villarejo ha hablado en directo en ‘En boca de todos’. El investigado no ha confirmado ni negado una reunión con Leire Díez, ha pedido que se investigue quién ha mercadea con sus archivos y ha pedido a Nacho Abad que le invite a su programa para hablar alto y claro.

Minutos más tarde de haber explotado contra los medios de comunicación por preguntarle por Leire Díez, Villarejo se ha mostrado más relajado ante los periodistas y aunque, afectado por una dolencia de espalda de la que será intervenido mañana, ha respondido a las preguntas de Leticia Santos en directo para ‘En boca de todos’.

El polémico comisario no ha aclarado si llegó a reunirse o no con Leire Díez ni ha mostrado ningún interés al saber que la supuesta “periodista de investigación” era su admiradora y había seguido sus pasos. Tampoco ha aclarado si llegó a cobrar por la venta de sus grabaciones, pero sí ha pedido que se aclare el caso: “Ojalá se averigüe quién ha sido el que ha mercadeado con lo que se llevaron de mis archivos”.

En el tema de su implicación en las cloacas del PSOE ha argumentado que era él, el investigado y que el empresario Javier Pérez Dolset había sido el que había entregado varios informes que habían aumentado su condena. Asegura estar viviendo una situación surrealista y haber tomado medidas: “He denunciado al secretario judicial y a todo el mundo, me parece aberrante que algo que tiene que estar custodiado se haya hecho público”.

Nacho Abad ha ido directo al grano y le ha preguntado por las supuestas grabaciones realizadas en el interior de las saunas propiedad del suegro de Pedro Sánchez y aunque, ha aludido a su declaración de 2014, ha matizado con un: “A día de hoy, tengo dudas hasta de mi propia insistencia”.

José Manuel Villarejo Pérez-Doncel le ha propuesto al presentador de ‘En boca de todos’ que le lleve a plató cuando esté bien de salud: “Invíteme a su programa cuando esté recuperado, creo que un día me invitó y declinó… Confió en usted, me parece serio las veces que le he visto”. Eso sí, le ha dejado claro a Abad que le puede preguntar lo que quiera, pero que audios no tiene: “Apriéteme usted todo lo que quiera, difícilmente le puedo llevar un audio porque llevo desde el primer día pidiendo un audio”.

El excomisario de la policía Nacional ha asegurado que sí había estado reunido con Cerdán en varias ocasiones: “Con Santos Cerdán, claro que sí, este señor me entrevistó…”.

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