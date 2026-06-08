Un vecino de Vega de Pas (Cantabria) define a Leire Díez: “Trepa, narcisista y sin escrúpulos”

Paco Álvarez, sobre la agenda de Leire Díez: “P.S. es Paco Salazar”

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‘En boca de todos’ ha querido arrojar luz a la labor política de Leire Díez en Vega de Pas (Cantabria) y gracias a las intervenciones de un vecino y el alcalde de la localidad hemos descubierto que la supuesta “fontanera” del PSOE comenzó en política con el PP, graba todas sus conversaciones y pudo llevar a cabo un intento de pucherazo con el voto por correo.

José María Fernández, reportero de ‘En boca de todos’, se ha desplazado hasta la localidad cántabra de Vega de Pas para conocer la opinión de los vecinos sobre la etapa de Leire Díez en política. Javier, uno de los vecinos, ha definido a la supuesta fontanera del PSOE con mucha contundencia: “Trepa, narcisista y sin escrúpulos”.

Además, ha asegurado que llegó a Vega de Pas en 2011: “Y se metió en política. Realmente entró por la mano del PP, que era un grupito que tenía relación para acabar con Víctor, el alcalde… Fue una etapa lamentable porque fue un odio de mentiras, nos metieron en cientos de denuncias. Lo que pretendían era minar… A nosotros como familia, al negocio. Me denunciaron a mí, al negocio de mi padre… Yo soy el hermano de Víctor, que era el alcalde socialista entonces”.

Mientras Javier hablaba, se estaba riendo en directo, Juan Carlos García, alcalde de Vega de Pas (Cantabria). Le ha parecido una tontería escuchar que: “El PP había infiltrado a Leire Díez en el PSOE de Vega de Pas me parece lo más absurdo que he escuchado nunca…”. El edil ha explicado que cuando Leire llegó al municipio, en Vega de Pas había un ambiente insostenible: “Había bares en los que entraba una gente y otros no… Llevó 47 años en la política con el único fin de echar a Víctor de la política, me daba igual que el alcalde fuera un florero… Mi definición de Leire es la que han hecho ellos o parecida… Cuando yo conozco a Leire me propone hacer un pacto si echábamos a Víctor… Mi única condición fue que la gente al votar tenía que saberlo”.

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Nacho Abad ha querido saber por qué dejó de trabajar con ella y García ha sido muy claro: “Quería seguir con unas costumbres que ya tenía el anterior alcalde, meternos con los contrarios… No quería volver a las andadas…”. Javier, el vecino, ha explicado que se rumoreaba que Juan Carlos García con ayuda de Leire Díez habían dado un pucherazo aumentando el voto por correo, algo que él ha negado con rotundidad.

Juan Carlos García, alcalde de Vega de Pas (Cantabria): “Leire graba a todo el mundo”

“La acogió el PSOE porque denunciaba, hacía de todo, era muy guerrillera… A mí me hizo un único pacto… Cuando yo la empiezo a conocer, empiezo a dudar de ella porque me tiene grabado desde 2011, pero no tengo ningún problema, puede sacar todo lo que tenga sobre mí… En una reunión, perdonadme, yo me ofrecí a dar dos leches, de forma metafórica y ella cogió y me sacó la grabación… Yo no tengo nada que ocultar por eso digo estas cosas que sé que no me favorecen…”, ha explicado el alcalde cántabro asegurando que está convencido de que al igual que a él, Leire Díez tiene grabadas a todas las personas con las que ha interactuado.

Paco Álvarez, sobre la agenda de Leire Díez: “P.S. es Paco Salazar”

Ante la publicación de la agenda de Leire Díez en la que aparecen hasta en tres ocasiones las iniciales P.S., y la teoría de que podría referirse a una posible reunión con el presidente del Gobierno, Paco Álvarez ha asegurado que esas iniciales se refieren a otra persona.

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