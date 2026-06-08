Paco Álvarez, sobre la agenda de Leire Díez: “P.S. es Paco Salazar”

El colaborador de ‘En boca de todos’ asegura que el día marcado en la agenda de Leire, Pedro Sánchez estaba en Bruselas

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Ante la publicación de la agenda de Leire Díez en la que aparecen hasta en tres ocasiones las iniciales P.S., y la teoría de que podría referirse a una posible reunión con el presidente del Gobierno, Paco Álvarez ha asegurado que esas iniciales se refieren a otra persona.

Asegurando que el día que supuestamente Leire Díez podrían haber marcado una reunión con P.S. en su agenda, Pedro Sánchez estaba en Bruselas y era imposible que se reuniera con ella, Paco Salazar ha explicado que directo en ‘En boca de todos’ que esas iniciales no correspondían con las del presidente y que pertenecen a Paco Salazar.

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Pilar Losantos, presidenta de ‘OK Diario’, ha insistido en que Leire Díez utilizaba su agenda como una libreta y que no tienen nada que ver las fechas de esta, con las fechas en las que se producían las reuniones. Y ha insistido en la evidencia de que las iniciales P.S. se referían claramente a Pedro Sánchez.

¿Quién es Paco Salazar?

Argumentando su teoría de que las iniciales P.S. encontradas en la agenda de Leire Díez corresponden con Paco Salazar, ha explicado que era el vicesecretario de organización con Santos Cerdán y por tanto el encargado de la marcar la línea editorial con los medios. Incluso, ha asegurado que en esas notas aparecen responsables de medios como “Joseph” de Prisa.

Pilar Losantos lo ha negado y ha asegurado que: “Paco Salazar es el guarro que se tuvo que exiliar al otro lado del Atlántico porque cuando le fueron a nombrar secretario de organización resulta que llevaba acosando sexualmente a varias mujeres de la Moncloa”.

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