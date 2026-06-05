Daniel Montero 05 JUN 2026 - 14:23h.

No hay ni una sola explicación de porqué mandó el dinero a los abogados de Koldo y al suyo propio

Además Cerdán dice que la UCO le acusa en falso de tener escondidos cinco millones

Compartir







Santos Cerdán, el ex secretario general del PSOE, da también pistas de su estrategia de defensa. Recuerda que dos juzgados investigan ahora el mismo caso y que eso puede ser una causa de nulidad. Cerdán está investigado en la Audiencia Nacional, pero había otro juzgado que tenía una causa abierta por una denuncia distinta, pero que ha terminado enm el mismo punto. En esa causa está como testigo. El juez Pedraz ha pedido estos días quedarse esta segunda causa para evitar duplicidades, pero este va a ser uno de sus principales elementos de defensa.

Cerdán dice que el objetivo de la UCO no es investigar el caso si no "destrozar personas". Eso entronca directamente con la estrategia de Leire Díez. "No hemos hecho nada malo, es que la policía y los jueces tienen manía al PSOE". Sin embargo, en todo el comunicado no hay ni una sola explicación de porqué mandó el dinero a los abogados de Koldo y al suyo propio, por poner un solo ejemplo.

Además Cerdán dice que la UCO le acusa en falso de tener escondidos cinco millones, y que con ese dato falso le metieron en prisión. Aquí lo que hace es jugar con los datos. Había una empresa, que es Servinabar, que tiene un dinero dentro. Ël tenía supuestamente el 45% de esa empresa de tapadillo. Ese 45% vale 4.5 millones. Es verdad que, además, falta en esa causa un informe que pidió el juez sobre su patrimonio que todavía no está entregado.