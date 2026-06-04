Los cargos señalados en el sumario del caso Leire

Tenemos a cargos implicados en la trama que continuan en el puesto.

Hablamos de personas que o bien estan investigadas, o bien señaladas por el juez Pedraz.

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Una de las preguntas clave de la trama es si ¿Estaba Sánchez al tanto de su actividad? La UCO concluye que sí. Aunque no hay ningún mensaje directo. Lo deduce de las numerosas referencias indirectas. A las puertas de Ferraz militantes y simpatizantes se concentran en apoyo a Pedro Sánchez.

Entonces esas manifestaciones fueron noticia, pero ahora lo que sale a la luz es lo que ocurría en Ferraz, presuntamente, de puertas hacia dentro. Allí, según el sumario de la UCO, se está produciendo uina reunión clave. Están sentados en una mesa de Ferraz, Lerie Díez, Santos Cerdán, Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Antonio Hernando, entonces en el Gabinete de presidencia de Moncloa, y Juan Francisco Serrano, mano derecha de Cerdán junto con el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín. Es 26 de abril de 2024.

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Sánchez lleva ya dos días recluido en Moncloa pensándose si sigue como presidente tras las denuncias judiciales contra su esposa y sus colaboradores deciden, presuntamente, activar una trama para proteger los intereses del presidente.

Como dice Leire, "yo estoy aquí para limpiar". ¿Sabía esta necesidad de limpiar Pedro Sánchez? La Guardia Civil cree que sí. Una catarata de mensajes de Leire hablando del ONE les lleva a esa conclusión. Los chats de Leire son demoledores.

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"Ayer le dijo el one a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo".

"EI one dice que seguir. Que estoy haciendo cosas grandes y que no me rinda",

La prioridad es hidrocarburos "por orden del One"

"La reunión con Fiscalía General puede hacer que el presidente directamente me adore"

Luego está la conversación de Leire con el abogado Ismael Oliver, quien posteriormente llevaria la defensa de Koldo. Es este el que le dice a Leire: "Dile al presidente y a tu jefe que espabilan de una puta vez o les van a joder la vida".

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Leire, en cuanto a la estrategia del caso Koldo le responde: "El presi lo tiene claro"-

La UCO da especial relevancia a este último mensaje porque "evidenciaría el conocimiento por parte del presidente del Gobierno de la actividad que venía desarrollando la propia Leire Díez". Esa es la conclusión de la Guardia Civil.

Eso por un lado, luego tenemos a los cargos implicados en la trama que continuan en el puesto. Hablamos de personas que o bien estan investigadas, o bien señaladas por el juez Pedraz.

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Una de ellas, es Mercedes González, la directora de la Guardia Civil. Sigue en su cargo. No esta investigada.

Quien si está investigada es Ana María Fuentes Pacheco, la gerente del PSOE. Sigue en el cargo aunque supuestamente firmó contratos falsos para pagar a los abogados de la trama.

JuanFran Serrano , es un de los políticos emergentes en el PSOE. Diputado y miembro de la ejecutiva federal. Continúa en sus cargos. No esta investigado, pero el juez le ha señalado

Juan Manuel Serrano, ahora en el sector privado, fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez y Director de Correos. Tampoco esta investigado, pero la UCO asegura que intercambió casi 11.000 wasaps con miembros de la trama.