Los hijos de Antonia Navarro relatan una infancia de maltrato: “Mi padre vino con una espada a darme una cuchillada en la barriga”

Confiesa haber matado y descuartizado a su hijo 33 años después: “Le enterramos en el corral”

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Desesperados y buscando ayuda para desenterrar los restos óseos de su hermano Juan, los hijos de Antonia Navarro han acampado en el corral en el que supuestamente están los restos del desaparecido y denuncian una infancia de maltrato continuado, ante la nueva versión de su madre, quién ahora asegura no haber participado en el asesinato de su hijo Juan de 27 años.

Tan solo 24 horas después de haber confesado haber participado en la muerte de su hijo hace 33 años, Antonia Navarro ha dado marcha atrás y asegura que ella no tuvo nada que ver y culpa a su hija Mari Luz, su marido y el padre de la víctima, también fallecido. Ante este cambio de actitud, sus hijos aseguran tener grabada su declaración: “Le dije que no me podía mentir más porque habían encontrado los restos de m mi hermano… Al ver las imágenes, explotó y me dijo que estaba todo en el corral y me lo contó todo…”.

Azucena, una de sus hijas, ha explicado que la policía y la justicia le han pedido que sean ellos lo que sigan buscando con ayuda de un albañil los restos de su hermano en el corral en un corral que ya no es de su propiedad. Además, ha relatado una dramática infancia de maltrato: “Entre los cuatro lo matan, lo descuartizan y lo meten en el corral… Un padre que es capaz de matar y descuartizar a su hijo es el demonio en persona… Nos obligaban a pedir, a mi hermano le obligaban a recoger chatarra, nos pegaban, claro que nos pegaban… A mi hermana, Gema, le clavó un cuchillo en la mano porque la puso, sino le da en la barriga”.

Ante tal relato, la propia Gema, nos ha contado cómo sucedió los hechos y como se encontró con la situación cuando regresaba de jugar con sus amigas: “Mi padre vino con una espada a apuñalarme a la barriga, al verlo, puse la mano y me cortó tres dedos… Mi madre ni me acompañó al médico ni nada, no quiso saber nada… Hemos sido 9 hermanos y todos hemos sido maltratados. Mi madre nunca ha pedido perdón ni nos ha querido nunca”.

La hermana que confesó el crimen al saber que había prescrito, aseguran que se ha marchado de Denia (Alicante: “Mari Luz y su marido ‘El Calzonazos’ han huido”.

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