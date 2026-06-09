Una inspección ocular y dos autopsias: las huellas que determinaron que en Xermade se había producido un crimen atroz

Marta Calvo, Wafaa o Yalennys son algunos de los casos recogidos en 'En guardia': Vuelve a verlos en Mediaset Infinity

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En esta nueva entrega de 'En guardia', la Sargento 1º Amalia Paz recuerda cómo el 22 de febrero de 2012 recibió el aviso de un vecino en Xermade: se había encontrado a su amigo aparentemente fallecido cuando fue a verle a su domicilio.

Fue en ese momento cuando la agente se acercó hasta la vivienda creyendo iba a encontrarse a una persona mayor que se había caído y no le había dado tiempo a avisar a nadie. Sin embargo, la escalofriante imagen que le mostraron sus ojos para nada tenía que ver con aquel pensamiento: "Lo veo tirado con evidentes síntomas de haber recibido una paliza. La cara estaba totalmente golpeada y llena de sangre".

Los detalles que había a su alrededor fueron los que despertaron en ella la hipótesis de encontrarse ante la escena de un crimen. No obstante, este pensamiento se afianzó cuando, al subir a la planta de arriba junto a los sanitarios, descubrieron allí una estampa atroz: un hombre mayor de 70 años con un tubo introducido por la garganta y a una mujer anciana sollozando detrás de la puerta de la habitación con una herida abierta en la cabeza.

"En mi trayectoria profesional sí que había visto algún muerto, pero nada como lo que me encontré allí", confiesa la agente.

Tras esta primera observación, la Policía Judicial y la UCO se desplazaron desde Madrid hasta Lugo para hacer una inspección ocular que duró cuatro días. Son los agentes de la Guardia Civil quienes relatan con todo lujo de detalles en el video principal los hallazgos que encontraron en la vivienda.

Así eran Eulogio y Víctor Hermida, víctimas del asesinato

Después de que los vecinos definiesen a las víctimas de este brutal asesinato, los investigadores del caso contextualizan en 'En guardia' quiénes eran Eulogio y Víctor Hermida y a qué se dedicaban. Es que el entorno de los mismos quienes le confesaron a la Guardia Civil que Víctor "podía estar trapicheando con sustancias", abriéndose así una vía de investigación.

Los resultados de la autopsia de Eulogio y Víctor Hermida

La médica forense Berta Rodríguez detalla los resultados que se obtuvieron de las autopsias a Eulogio y Víctor Hermida y que ayudaron a determinar la causa de la muerte de padre e hijo. Unos resultados que les permitió asegurar que los autores del crimen "no tuvieron contemplación ninguna".