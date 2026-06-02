Descubre cuáles fueron los pasos que llevaron a la Guardia Civil hasta Isauro López, el autor intelectual del asesinato de Yalennys

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Emilio Pérez es juzgado y condenado a 44 años de prisión por matar por encargo a dos personas en el 2005 y posteriormente huir a la República Checa, lo que supuso conseguir "parte del objetivo que tenía la Guardia Civil", asegura el comandante Ramón Rizo. Sin embargo, confiesa que eran conscientes de que "no se había resuelto plenamente y había que proseguir la investigación".

Por lo que los agentes continuaron investigando el entorno de Isauro, principal sospechoso por la carta póstuma que dejó la asesinada, siendo "clave desde el primer momento" Pascual Lloret, socio suyo en varias empresas y jefe de Yalennys en la inmobiliaria donde acabó siendo despedida por órdenes del por aquel entonces presunto autor intelectual de su muerte.

Fue este quien les guio hasta Francés Bou, amigo de Isauro y con una relación estrecha con la familia de Más Julián. Al hablar con él, la Guardia Civil se percata de que "se asusta" y acaba confesando que fue él el eslabón entre ambas piezas clave de la investigación, organizando una reunión en febrero en la que se organizó el asesinato de Yalennys: "Se habla de venganza y ve un sobre de por medio". Y es que, hasta ese momento, los agentes no podían demostrar que se conocían.

Además, en una toma de declaración a la hija de Isauro, la misma confiesa que en el 2004 su familia decide ponerle un detective privado a Isauro tras tener sospechas de que estaba teniendo una relación paralela a su matrimonio. Al darle un ultimátum, el empresario "decide abandonar a la familia" pero, al volver a Castellón junto a Yalennys, ésta rompe su relación con él de forma definitiva. "Él se siente súper herida y no acepta esa ruptura", comenta un comandante.

Por último, "se pudo comprobar que Isauro se había ido a principios de enero a Castellón cuando no tenía lógica alguna. Esto, unido a que en el mes de febrero es cuando tiene la reunión, pudo estar urdiendo el plan para darle este susto a Yalennys", recuerda la jueza instructora.

La prueba clave encontrada en el domicilio de Yalennys destapó al verdugo

La línea de investigación comenzó en la inspección ocular del domicilio de Yalennys, la cual duró tres días. Es en 'En guardia' donde el brigada Pedro Pasadas Entrena y otros compañeros detallan todas las pruebas encontradas, siendo una de ellas clave para encontrar el perfil genético de uno de los autores de los hechos: "Coincidía con otro hecho criminal".

Los agentes fueron a la empresa donde se había producido dicho crimen consiguiendo una muestra genética voluntaria de un empleado, el cual no volvió a su puesto de trabajo. "Dio positivo tanto con el perfil genético de los dos asesinatos de Càlig como al del autor a la agresión del vigilante de la empresa azulejera", comentan. Se trataba de Emilio Pérez Rivera, sobre quien profundizan en esta entrega y recuerdan cómo fue su detención en Praga.

La declaración de la mujer de Emilio Pérez les llevó hasta Mas Julián

Tras su detención, la Guardia Civil queda un "grado de decepción grande" porque no consiguen que Emilio Pérez hable. Sin embargo, gracias a las intervenciones telefónicas descubren que su mujer iba a volver a España para vender sus propiedades y sacar su dinero de las entidades bancarias. Cuando es detenida, accede a colaborar para proteger a su hijo, dando un testimonio que "va a encauzar todas las pesquisas" guiándoles hasta quien le ordenó asesinar a Yalennys: Mas Julián. Descubre qué fue lo que dijo en dicha declaración y quién es esta persona que hace de intermediario entre el autor material y el autor intelectual dándole play al siguiente video.

Así se convertían en realidad las sospechas de que Yalennys y Yairet estaban siendo espiadas por Isauro

Los indicios que la Guardia Civil había obtenido apuntaban a Isauro como el presunto autor intelectual del doble asesinato y les permitía realizar un registro en las propiedades del mismo. No obstante, lo verdaderamente importante para la investigación fueron los hallazgos encontrados en la empresa donde trabajaba de forma habitual, los cuales corroboraron las sospechas de Yalennys y Yairet de que estaban siendo espiadas por el empresario. Los agentes y la jueza instructora te los cuentan en este video.

Las imágenes de la detención de Isauro López

Cuatro años después del doble asesinato en Càlig, cuando Isauro "creía que nadie pondría mucho interés en descubrir quién mató a lo que él consideraba una prostituta y un chaval para él desconocido". Dale play al video para ver cómo fue su detención.