Los agentes de la Guardia Civil recuerdan cuál fue su primera impresión al ver a Ferrándiz y revelan la estrategia que siguieron para hacerle confesar

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Tras realizar el registro en su domicilio y encontrar la prueba clave que permitía a la Guardia Civil inculpar de Joaquín Ferrándiz del asesinato de Sonia Rubio, los agentes se lo llevaron a la comandancia donde comenzaron los interrogatorios. Un momento que recuerdan y detallan en 'En guardia': "El ambiente que se respiraba en esa habitación no la he vuelto a vivir. Se podía cortar literalmente el aire con navaja".

Así fue el tenso interrogatorio a Ferrándiz

Dentro del interrogatorio se encontraban el juez de instrucción, la secretaria judicial, el fiscal del caso, Juan Salvador Salom, dos miembros de la UCO, la abogada defensora y el propio Ferrándiz. El primer caso por el que le preguntaron fue por el de Sonia Rubio, el cual negó en su primera declaración. Sin embargo, dos días después confesó, algo que dejó "un alivio total". "La satisfacción no la puedo describir", confiesa un agente de la Guardia Civil.

No obstante, no se contentaron y le preguntaron por el resto de víctimas. Eso sí, llevaron a cabo una estrategia en esta tercera declaración dado que se trataba de un hombre inteligente. Una estrategia que revelan en el vídeo principal de esta noticia y con la que consiguieron que acabase inculpándose de los otros asesinatos. Para confirmar la veracidad de las declaraciones solicitaron la reconstrucción de los hechos.

Los antecedentes penales de Joaquín Ferrándiz

Cuando algunas de los indicios le llevaban hasta Joaquín Ferrándiz, el agente Antonio García se acercó hasta su puesto de trabajo para verle en persona. Sin embargo, su primera impresión le hizo pensar que era "imposible" que fuera el autor de los asesinatos en Castellón: "Este chico es un ángel".

Y es que "a ojos del resto de la gente había triunfado", señala una criminóloga. De hecho, parecía "un vecino ejemplar" pero solo eran apariencias dado que al contrastar la base de datos de la Policía con la de la Guardia Civil descubrieron sus antecedentes: Había estado en la cárcel condenado por una agresión sexual que los agentes detallan en este video.