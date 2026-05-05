Marta Calvo no fue la única víctima de Jorge Palma: numerosas mujeres alzaron la voz al hacerse mediático el caso de la valenciana

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Cuando se hizo pública la foto de Jorge Ignacio Palma, asesino de Marta Calvo, una de las víctimas que habla en el estreno de 'En guardia' asegura que lo reconoció al instante ya que había estado con él previamente y eso le hizo determina que "lo de Marta no era como lo estaba contando", refiriéndose a la declaración que dio al presentarte en el cuartel de la Guardia Civil.

Los detalles de la cita de una de las víctimas de Jorge Ignacio Palma

En su entrevista para 'En guardia', la víctima anónima recuerda cómo fue su "fiesta blanca" concertada con Jorge Ignacio Palma. Sin embargo, el aspecto que trajo el susodicho no tiene nada que ver con el que suelen presentar aquellos que contratan este servicio, asegura.

Al pasar a la habitación "sacó un cilindro de cocaína", pero solo se lo ofrecía a ella porque él "no quería consumir. Todo fue a peor cuando se dirigieron a la cama, donde él le introdujo cocaína vaginalmente sin su consentimiento: "Noté como que me ardía y me fui corriendo a lavar". Aunque le pidió que no lo volviera a hacer, lo cierto es que "lo repitió hasta tres veces". Ella le invitó finalmente a irse pero hizo caso omiso: "Abrí la ventana y pedí auxilio pero justo no venía nadie".

"Cuando vio que me ponía más alterada, él se ponía más relajado y se puso en la pared frente a la cama mirándome con una mirada fría y de satisfacción de estar esperando a que pasara algo", recuerda la víctima, quien acabó yéndose de la habitación y mantuvo un buen tiempo el susto en el cuerpo: "No fue hasta que vi la noticia de Marta que no lo reconocí".

"Yo sabía que podía dar un poco de luz a esto", confiesa. Sin embargo, también le daba "miedo" hacerlo: "Estuve pensando en llamar a la policía". Finalmente, acabó llamando y este testimonio "marcó un antes y un después" en la investigación ya que vieron que "no era un caso aislado" el de Marta al empezar "a caer en forma de cascada numerosas mujeres que nos vienen a relatar hechos muy parecidos".

Los otros desgarradores testimonios que confirman el modus operandi del asesino de Marta Calvo

En 'En guardia' recopilan las numerosas declaraciones de mujeres que vivieron situaciones muy similares a la de la primera denunciante que reconoció a Jorge Ignacio Palma, conociendo de esta manera las situaciones límites a las que llegaron las víctimas: "Me dije que no cerrara los ojos. Que si cerraba los ojos me iba a morir". Todas ellas recuerdan cómo reaccionó Jorge Ignacio al verlas convulsionar o mientras se encontraban muy mal por haberles introducido rocas de cocaína anal y vaginalmente. "Es absolutamente evidente que disfrutaba viendo agonizar a las mujeres", asegura Isabel Carricondo, la abogada de la Acusación.

La Guardia Civil tiene en su poder ocho relatos de mujeres diferentes que no se conocen entre sí y dan el mismo testimonio sobre el 'modus operandi' del individuo. Finalmente, testificaron en el juicio pero hubo un testimonio que se ha quedado grabada en la memoria de la letrada.

El testimonio que quedó grabado en la memoria de la letrada de la Acusación

En el programa recogen la declaración de una de las víctimas en el juicio porque conmovió especialmente a Isabel Carricondo: "A mí, como mujer, es el que en aquel momento más me impactó".

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