Este es el testimonio de la madre de Marta Calvo: desde el momento de su desaparición hasta su reflexión tras la condena

En Mediaset Infinity encontrarás la primera entrega de la tercera temporada de 'En Guardia': La desaparición de Marta Calvo

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El 10 de noviembre de 2019, la Guardia Civil recibe una denuncia interpuesta por Marisol Burón por la desaparición de su hija: Marta Calvo. Pero, ¿cómo se dio cuenta de que a su hija le había pasado algo?

En el estreno de 'En Guardia' recogen la perspectiva de Marisol Burón: desde el momento de su desaparición hasta la llegada de la condena.

La madre de Marta Calvo fue en su búsqueda

Tan solo tres días antes, madre e hija habían quedado. Pero esa quedada se cancela cuando Marta Calvo le informa de que está en casa de un chico y le manda ubicación para que sepa en qué lugar está: "Siempre me mandaba la ubicación y me decía todo lo que hacía. Ha sido una relación estrecha".

Al ver que se encontraba en la localidad de Manuel, a hora y media de Valencia, se extraña. Sin embargo, confiesa que se tranquiliza al ver que su última hora de conexión es a las seis de la mañana. No obstante, todo cambia cuando al medio día trata de ponerse en contacto con ella sin éxito porque el teléfono daba apagado o fuera de cobertura: "Me empezó a inquietar un poco". De hecho, era consciente de que "algo gordo había pasado" por lo que tomó una determinante decisión: "Yo me voy a buscarla".

Aún así, en el trayecto, se negó a pensar que algo malo le había sucedido: "Yo iba a decirle 'Enciende el móvil, Marta, y dime que estás bien. Haz lo que quieras con tu vida pero yo quiero saber que estás bien'".

Marisol Burón vio al asesino de su hija el día de su desaparición

Al llegar a la dirección que le había mandado su hija antes de que su móvil apareciese desconectado, Marisol Burón se da cuenta de que hay luz en la casa y llama aliviada pensando en que en ese lugar estaba su hija. No obstante, "no abría nadie" cuando llamó reiteradamente a la puerta.

Al bajar un poco la calle en busca de información se topa con un señor dentro de un cochera y, al ir a preguntarle, escucha cómo alguien abre la puerta de la casa a la que había llamado. "Un chico aparentemente perfecto", cuenta.

Fue en ese momento cuando le preguntó por Marta, pero él asegura que no conoce a nadie que se llame así. De hecho, le invita a pasar para que revise si se encuentra en su domicilio pero ella le responde: "Hombre no, si tú me dices que no está yo me fío de ti".

Y, aunque primeramente pensó en que le había metido en un "marrón" al chaval, luego se preocupó al no saber por dónde empezar a buscar a su hija. Lo que ella no sabía era que estaba con el autor del asesinato de su hija, de cuyo perfil "violento" hablan en el programa:

La madre de Marta Calvo denuncia su desaparición

Dos días después, 9 de noviembre, Marisol Burón se va a la comisaría de la Policía Nacional para denunciar la desaparición de su hija. Sin embargo, la reacción del agente no fue la esperada dado que, según cuenta la madre, le dijeron que al estar independizada y ser mayor de edad ya aparecería el lunes.

"Le dije 'Sé que a mi hija algo gordo le ha pasado así que de aquí no me voy hasta que usted no me ponga una denuncia'", afirma tajante.

Al no estar convencida, vuelve a Manuel a tocar la puerta donde presuntamente había desaparecido Marta Calvo pero "allí ya no había nadie". Por lo que Marisol Burón toma la decisión de interponer otra denuncia ante la Guardia Civil: "Estuvimos cinco horas declarando". De hecho, le dijeron: "Señora, nos ha dado el trabajo hecho".

Y es que Marisol le detalla cómo era la vida más íntima de su hija Marta: desde su personalidad hasta la profesión que eligió, motivo por el que mandaba a su madre siempre la ubicación.

Su reacción al descubrir que el asesino era el hombre que le abrió la puerta

A pesar de que los Cuerpos de Seguridad no le podían dar información sobre la investigación para no torpedearla, Marisol Burón descubrió casi un mes después de la desaparición de Marta Calvo que el principal sospechoso detalló que había descuartizado y repartido su cuerpo por los distintos contenedores próximos a Manuel: "Era él. Era esa casa y yo estuve allí. Ahora pienso, ¿estaría mi hija dentro?". La versión que dio el asesino la puedes descubrir en el siguiente video:

Además, en el programa muestran la reconstrucción policial que hicieron a través de los datos móviles de Marta Calvo para descubrir cuáles habían sido sus movimientos el día que desapareció:

La madre de Marta Calvo lanza una reflexión sobre el caso de su hija

Para cerrar el programa, Marisol Burón asegura: "Marta ha salvado muchas vidas. Si Marta no me hubiera mandado esa ubicación, hubiese sido una desaparecida más y este psicópata estaría en la calle siguiendo matando una detrás de otra".