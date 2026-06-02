En guardia 02 JUN 2026 - 00:20h.

"Las dos hermanas de Yalennis estuvieron tiradas en el suelo, abrazadas al féretro, siguieron durante toda la hora, toda la misa de esa forma"

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El 12 de junio de 2005 tenía lugar un doble crimen en una casa de Càlig, en Castellón. Yalennys Valero, una joven cubana de 23 años, y su amigo Juan Manuel Mata, de 25, aparecen muertos en la vivienda de ella, con un disparo en la cabeza y maniatados. 'En guardia' ha investigado a fondo todo lo que ocurrió aquel fatídico día y recoge los testimonios de quienes participaron en la investigación del caso, donde se ha recordado cuál fue la imagen más impactante en el entierro de Yalennys.

Los investigadores del caso relataban lo que se vivió en los entierros de ambos, los que fueron "cuatro días después" de su muerte y los recuerdan como "completamente distintos". El de Juanma fue en el municipio de Vinaròs, donde "todo el pueblo acudió en masa" y "no hubo suficiente espacio dentro de la iglesia" y, por ello mucha gente tuvo que quedarse fuera, lo que uno de los policías define como "impactante el dolor que había" y también "mucha indignación".

Otro de los expertos explicaba que "se culpabilizó a Yalennys de la muerte de Juan Manuel" y que el entierro de ella fue completamente diferente: "No es que fuera poca gente, es que no fue nadie".

Se recuerda como un entierro con muchísima tensión: "Las hermanas estaban custodiadas, llegaron en un coche y bajaron con algunos agentes las metieron rápido dentro por un lateral de la iglesia, estaban aterrorizadas, Leire sabía que era ella el objetivo también". Las que dejaron una impactante imagen en este momento: "Las dos hermanas tiradas en el suelo, abrazadas al féretro, siguieron durante toda la hora, toda la misa de esa forma". Y es que fue muy triste para ellas tener que despedir a su hermana tan joven.