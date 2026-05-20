En guardia 20 MAY 2026 - 11:46h.

¡No te pierdas el próximo episodio!

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En el próximo episodio de 'En guardia' investigamos un suceso que conmocionó a la población española. El 12 de junio de 2005 se llevó a cabo un doble crimen en una casa de Càlig, en Castellón. Yalennys Valero, una joven cubana de 23 años, y su amigo Juan Manuel Mata, de 25, fueron hallados muertos en la casa de ella con un disparo en la cabeza y maniatados.

Ahora, el programa investiga a fondo todo lo que ocurrió ese fatídico día y recoge los testimonios de todos aquellos que investigaron el caso en su momento. No te pierdas el próximo episodio de 'En guardia', el lunes 25 de mayo a las 23:00h, en Cuatro.