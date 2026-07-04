Cómo evoluciona el incendio de la Bisbal: el fuego amenaza con extenderse

Unas doce mil personas de siete municipios de Girona siguen confinadas

El fuego hace temer que el fuego se propague en dirección a Girona, con un potencial de 30.000 hectáreas

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Unas doce mil personas de siete municipios de Girona siguen confinadas en sus casas por el incendio que comenzó ayer en La Bisbal d'Empordà (Girona) y que se ha adentrado en el macizo del parque natural de Les Gavarres.

Protección Civil ha informado este sábado de que los barrios, urbanizaciones o casas afectadas por este confinamiento se encuentran en los municipios de Calonge i Sant Antoni, de Castell d'Aro, incluidos los núcleos de Platja d'Aro y S'Agaró.

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También están confinados vecinos del municipio de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de L'Heura, Forallac, La Bisbal d'Empordà, Llagostera y Santa Cristina d'Aro.

El viento hace temer la propagación del incendio de La Bisbal

El viento de marinada hace temer a los bomberos que desestabilice el flanco derecho del incendio del incendio de La Bisbal d'Empordà (Girona) y que el fuego se propague en dirección a Girona, con un potencial de 30.000 hectáreas.

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La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y el inspector jefe de los Bombers, David Borrell, han expresado ese temor en declaraciones a los medios en el centro de mando habilitado con motivo del incendio que se desató ayer en La Bisbal y que quema en el parque natural de Les Gavarres, contra el que trabajan unas seiscientas personas.

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Borrell ha explicado que este mediodía está previsto que gire el viento en la zona del incendio, que aún no está controlado. La fuerza del mismo determinará, ha subrayado, la evolución del fuego en las próximas horas, ya que el perímetro del flaco derecho es "muy irregular, mal quemado, lo que dificulta mucho, sobre todo cuando entre la marinada". "La tarde será complicada", ha vaticinado.