La única superviviente del crimen desmintió la versión de Brais Lozano y tomó una difícil decisión que sorprendió a los agentes

Si no has podido ver alguna entrega de 'En guardia', puedes hacerlo en Mediaset Infinity

Compartir







Tras celebrarse el juicio y quedarse listo para sentencia, los agentes que participaron en la investigación del crimen en Xermade recuerdan en esta entrega de 'En guardia' cuál fue la decisión del jurado popular: "Acaba declarando culpable a Brais Lozano Osa de las dos muertes de Víctor Hermida Purriños y Eulogio Hermida Rodríguez y lo condenan a 56 años como autor de los homicidios".

En el episodio, incluyen un momento que puedes ver en el video principal en el que la madre reacciona de una manera desgarradora al veredicto: "¡Sé que no hiciste nada! ¡Sé que no los mataste!".

Y es que, tal y como reflexiona José María Palacios como periodista que participó en la investigación del caso, "el resultado es dramático para todos: una familia queda rota porque mueren dos personas y otra resulta gravemente lesionada, pero luego son dos vidas que acaban destrozadas" refiriéndose a los autores del crimen puesto que "uno muere en prisión y el otro es condenado a una larga pena".

Después del veredicto, la defensa de Brais Lozano presentó dos recursos pero ambos fueron rechazados, informa el programa. "Fue condenado por doble asesinato, lesiones, robo con violencia y maltrato animal, a 55 años de cárcel y 11 meses de prisión", añade.

La declaración de la superviviente del crimen desmintió la versión de Brais

'El pibe', el otro acusado junto con Brais, falleció a causa de un infarto mientras estaba en prisión provisional, por lo que "se le extinguió la responsabilidad penal" y tuvo que enfrentarse solo ante la Audiencia Provincial de Lugo en septiembre de 2014.

La estrategia de la defensa de Brais Lozano fue "buscar argumentos que lo desvinculen del caso o que atenúen su relación con ese trágico acontecimiento" de manera que, aseguran, que su comportamiento estaba "condicionado y supeditado por la relación con 'El pibe'", siendo este quien "marcaba las pautas".

Sin embargo, la declaración de Dolomita, superviviente de aquel atroz crimen, desmiente su versión de que trató de mitigar su dolor comentándole que se hiciera la muerta. "Dice que la sube y la baja por las escaleras", recuerda uno de los agentes. Además, aseguró que "ninguno de los individuos la quiso defender".

Por otra parte, en este video encontrarás los hechos probados que determinó el jurado. Si quieres descubrirlos, no dudes en darle play.

La difícil decisión de Domitila tras sobrevivir al crimen de Xermade

La única superviviente del crimen de Xermade fue Domitila, mujer y madre de las víctimas, quien quedó gravemente herida. Tanto fue así que no pudo acudir al entierro al encontrarse hospitalizada en aquel momento y, de hecho, todos pensaban que iba a morir allí según confiesa uno de los agentes: "Únicamente han sido la suerte y la medicina los que han librado a Domitila de una muerte que daban por hecha los autores".

Cuando mejoró, la Guardia Civil fue a verla al hospital y le toman una primera declaración que encontrarás dándole play al video. Fue al tiempo de salir del hospital cuando Dolomita tomó una difícil decisión con la que los agentes se quedaron totalmente sorprendidos: "Indica que es una mujer muy fuerte. Es el estereotipo de mujer gallega por excelencia: mujeres valientes, con arrojo, que no se arrugan. Es como un tanque, por mucho obstáculo que se le ponga por delante, tiene la capacidad de superarlo".