La declaración sobre su agresión y los testigos de la misma fueron claves para encontrar el coche del asesino en serie en Castellón

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Tras casi tres años "en punto totalmente muerto", ocurrió "un hecho que lo cambió todo" y el cual es narrado en esta tercera entrega de 'En guardia'. Y es que el 15 de febrero de 1998 una joven es abordada por un hombre mientras se encontraba volviendo a su casa después de haber estado de fiesta en Castellón. "Tienen una pelea fuerte y arma jaleo", señala el agente antes de exponerse en el programa la propia declaración de esta víctima superviviente.

El testimonio de Lidia M, víctima superviviente de Joaquín Ferrándiz

"Esta persona aprovechó para sentarse sobre mí. Empezamos a forcejear y yo seguí gritando", revela la protagonista de este terrible suceso. Fueron un padre y su hijo, quienes se encontraba esperando a su hija en el balcón, quienes presenciaron cómo el asesino "estaba estrangulándola". Algo que corrobora la declarante: "Finalmente perdí el conocimiento". Ambos bajaron corriendo a socorrerla, encarándose con el mismo hasta que acaba huyendo del lugar.

Fue el abogado de esta víctima superviviente quien acudió al fiscal del caso, Juan Salvador Salom, asegurando que se trataba del asesino de Sonia Rubio: "Simplemente tuvo la intuición porque el método que utilizaba era el mismo". En ese momento, tomaron declaración a los testigos, quienes informaron del coche que llevaba el susodicho. Una información clave que les llevó hasta quien estaban buscando: Joaquín Ferrándiz Ventura.