Los agentes detallan la detención, el estado del cuerpo de Wafaa y el perfil criminal de 'El Tuvi'

Disfruta de las entregas de la tercera temporada de 'En guardia': en Mediaset Infinity

Compartir







Tras las declaraciones clave recogidas por los agentes, la Guardia Civil toma la decisión de ir en su búsqueda en su domicilio en la localidad de Manuel un año y 7 meses después de la desaparición de Wafaa. Una detención "tomando las máximas precauciones" que se muestra en esta entrega de 'En guardia' y en la que se detalla cómo fue la reacción de David Soler.

Las condiciones en las que se encontró el cuerpo de Wafaa

El despliegue en la búsqueda del cuerpo de Wafaa es "uno de los mayores" que un agente recuerda haber visto a lo largo de su trayectoria profesional dentro de una investigación. Acompañados del propio David Soler, el autor se negaba a colaborar con ellos hasta que todo cambia al ver entrar a su madre, siendo ella quien le pide que dijera dónde estaba el cuerpo si había sido él. Es en ese momento en el que "se derrumba" y les lleva hasta la verdadera localización en el que se encontraba el cuerpo: un pozo de una finca de su familia que ya no era su propiedad.

Ya en la finca llamada 'Casa Vidalet', les indica dónde estaba exactamente. Sin embargo, al asomarse "no se ve el fondo", por lo que acaba bajando una persona que es la que confirma que "hay un cuerpo humano".

Las condiciones en las que se encontró son detalladas por una agente quien, al recordarlas en el video principal, se acaba rompiendo: "Se te parte el corazón. En ese momento te da más pena allí, era una niña". Además, en el vídeo también cuentan cómo fue la reacción de "subido" de David Soler tras sacar el cuerpo y las conclusiones que sacaron los forenses tras analizarlo: "Cuando conocí el resultado de la autopsia me sorprendió. Llegar a pensar el mal que puede una persona provocar a otra".

Así era Wafaa, la víctima de 'El Tuvi', según su entorno

En el programa de 'En guardia' recopilan las declaraciones del entorno de la víctima incluyendo la de su madre, quienes recuerdan cómo era Wafaa antes de su desaparición.