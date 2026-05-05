Descubre qué llamamiento han hecho los agentes de la Guardia Civil para pedir colaboración y encontrar el cuerpo de Marta Calvo

No te pierdas la primera entrega de la tercera temporada de 'En guardia', en Mediaset Infinity

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Tras profundizar en la desaparición de Marta Calvo, la primera entrega de la tercera temporada de 'En guardia' da un espacio para el capitán de la Guardia Civil, A. García, haga un llamamiento para encontrar el cuerpo de la desaparecida: "A pesar de que el caso esté juzgado y Jorge haya sido condenado a prisión permanente revisable y hayamos podido quitar a un asesino en serie de las calles, para nosotros el caso no está cerrado".

Y es que sienten que "a nivel personal, nos deja una pequeña espinita marcada de no poder decirle a Marisol en qué lugar se encuentra Marta. Esa situación la tenemos presente todos los días", confiesa otro de los cargos. Por esta razón, hacen un llamamiento: "Estamos abiertos a cualquier información que pueda dar con el paradero de Marta".

La reconstrucción de lo que hizo Marta Calvo el día de su desaparición

En 'En guardia' muestran la reconstrucción que hicieron los agentes de lo que hizo Marta Calvo el día de su desaparición con los datos móviles de la desaparecida, descubriendo cuáles fueron sus movimientos y los mensajes que intercambió con su asesino.