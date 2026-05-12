Un informe y dos declaraciones: estos son los puntos clave que acercaron a los agentes al autor de la desaparición de Wafaa

Disfruta de las entregas de la tercera temporada de 'En guardia': en Mediaset Infinity

Compartir







Tras agotar las dos primeras líneas de investigación, los agentes de la Guardia Civil aseguran en 'En guardia' haberse encontrado en un "callejón sin salida", por lo que deciden acudir a su sección de análisis de comportamiento delictivo.

Allí realizaron un informe sobre el perfil criminal de la persona que podía estar detrás de la desaparición de Wafaa. La información del mismo, explicada en el siguiente video, fue clave para analizar la agenda de contactos de la joven y acercarse finalmente al autor.

La declaración de la testigo protegida

Una vez tenían una nueva línea de investigación abierta, los agentes vuelven a convocar a cierta parte del entorno para testificar, en este caso, sobre el perfil de David Soler y su relación con la desaparecida. Fue en esta segunda tanda donde, confiesa una de las guardias civiles: "Cambia mucho la información que obtenemos".

Y es que una de las amigas de Wafaa rompió su silencio aportando una "información crucial": "Está absolutamente obsesionado con tener relaciones sexuales con ella". Una declaración que se puede escuchar en el video principal y que aporta mensajes de una conversación privada entre ellos en la que le dice, entre otras cosas: "Te voy a secuestrar".

Además, la declarante señala a la expareja del mismo, quien le manifestó sus sospechas de que "quizás David pueda tener algún tipo de implicación en su desaparición". Siendo una testigo protegida por miedo a las represalias que pueda tener al ya haber sido "víctima de agresiones graves durante su relación sentimental", el programa expone en este video principal la declaración que hizo en aquel momento y en la que afirma: "Me ofreció 50 euros si iba a la droguería a comprarle sosa".

Tras hacer una serie de comprobaciones "se dan cuenta de que efectivamente es su hombre", pero todavía "la víctima se encuentra desaparecida": "De nada me sirve detener al autor y ponerlo a disposición judicial si te queda la espinita de no haber podido devolver a su familia el cuerpo de su ser querido".

Un amigo de David Soler confiesa que el "crimen atroz" que cometió antes de Wafaa

Mientras los Cuerpos de Seguridad mantienen "permanentemente en vigilancia" a David Soler, se dedican "a mover el avispero", es decir, "llamar a todo tu entorno de manera que tú sepas que van a declarar para ponerte más nervioso todavía", explica la redactora jefe del 'Diario Levante' Teresa Domínguez.

Es en ese momento en el que hablan con una persona que pertenece al entorno tanto del por aquel entonces presunto autor y de la desaparecida, quien "se derrumba" y cuenta que "creía que estaba detrás de esa muerte porque ya había matado antes". Momento en el que revela el "crimen atroz" llevado a cabo en la localidad de Xàtiva el 11 de junio de 2019: Una mujer de origen rumano embarazada de seis meses a la que "asestó 37 puñaladas".