Tras la finalización del juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, su letrado defiende su inocencia en ‘En boca de todos’: “No han podido probar las acusaciones”

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Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para explicar cómo se ha desarrollado el juicio contra su defendido, un juicio ya concluido, en el que según su opinión no se han presentado pruebas ni argumentos que demuestren los supuesto delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Nacho Abad ha comenzado su entrevista valorando la pasión con la que el letrado comenzaba a defender a David Sánchez, pero el letrado no ha entrado en mayores valoraciones. Ha justificado su pasión por la situación vivida: “No trataba de ofender a nadie”. También ha negado que alguien se haya puesto en contacto con él para presionarle de algún modo: “En absoluto y en la medida de que yo hubiera visto mi independencia como profesional interferida, yo hubiera dejado mi defensa”.

El letrado se ha mostrado tajante sobre las anotaciones en las agendas de Leire Díez: “No tengo ni idea, no he visto ese papel y yo estos días estoy en otros asuntos”. Ha asegurado que: “Mi relación con mi cliente ha sido fructífera y se ha basado en unas normas de confianza y transparencia…”.

Nacho Abad ha querido conocer el contenido de los mails presentados por la acusación, pero Cortés asegura que no son contundentes: “No dice 'La plaza es para ti'… Lo que intercambian es una serie de correos y hay unas conversaciones con la posibilidad de que el señor Sánchez se incorpore a la Junta, pero no se había creado ni la plaza…”.

Respecto al testimonio de la mujer que también dice haber optado a la plaza, también ha sido contundente: “Es un testigo de referencia, dice que alguien le contó. Ese alguien no ha comparecido en el juicio… Es un testigo muerto y estéril en un proceso judicial…”. Ha explicado que la comisión de aprobación establece que durante la prueba oral se tiene que hacer una exposición del trabajo escrito presentado y que la aspirante presentó: “Un esquema que a penas ocupa dos hojas y media” frente a un trabajo de más de 100 páginas presentado por su defendido, algo que podría justificar la falta de interés del tribunal.

Está convencido de que no debería existir sentencia condenatoria porque no se han presentado pruebas: “Hemos terminado el juicio y no sabemos quién es el influyente… No han podido probar las acusaciones, me encantaría que vierais los informes… Iban perdiendo cuatro cero desde que saltaron al campo… Nunca ha habido una queja de nada hasta que de buenas a primeras se presenta una querella con recortes de presa”.

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