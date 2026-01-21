En la zona cero del accidente en Rodalíes: así se hacen las marchas blancas para garantizar la seguridad

El accidente en Rodalíes que cubre el trayecto entre Sant Vicenç de Calders y Manresa ha provocado una víctima mortal.

Cataluña se ha despertado hoy sin Rodalies y los más de 400.000 viajeros que cogen a diario estos trenes se han visto obligados a elegir otras alternativas.

El siniestro en la línea de rodalíes se produjo en torno a las 9 de la noche. Se trata de un tren de la línea R4 que cubre el trayecto entre Sant Vicenç de Calders y Manresa y, en este punto, junto al cruce con la AP7 y a dos kilómetros de Yelida se produce el accidente. El tren impacta contra los restos de un muro de contención que se desprende de las intensas lluvias. En esta zona se han registrado acumulaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado. Hay una víctima mortal, un aprendiz de maquinista sevillano de 27 años, informa Marina Pérez.

Así se vivió el accidente: caos, miedo y gritos

Segundos después del accidente la parte lateral del vagon ha desaparecido. Los pasajeros están heridos. La ayuda entre los pasajeros es inmediata. Algunos dicen que se han roto huesos y al ver el estado del tren, el pánico crece. "Hay mujeres aquí, venid". Los que no han sufrido daños salen del tren. Están en medio del monte. Fuera, ya hay operarios camino del primer vagón donde se teme lo peor. "Allí se han hecho daño", se escucha. Una imagen hiela la sangre, la de la sala de mandos, destrozada. La peor noticia llega. Un maquinista sevillano en prácticas de solo 28 años ha fallecido. Sus otros tres compañeros en prácticas están muy graves.

Los bomberos analizan la situación y la primera hipótesis llega. En las imágenes se ve cómo el muro está encima del vagón, que ha quedado totalmente aplastado. Los servicios de emergencias se despliegan para atender a los 37 heridos, 6 de ellos de gravedad y los viajeros que salian ilesos, ya repuestos del shock, contaban como lo habían vivido-

El servicio de rodalíes se ha cancelado durante toda la noche y se han realizado marchas blancas. Así se llama el trazado de líneas que hacen los técnicos para garantizar su seguridad. Ahora la investigación determinará el estado del muro y las causas de este accidente que suma una victima mortal mas en una semana negra en nuestra red ferroviaria.

Ya al amanecer se pueden analizar más a fondo las causas de siniestro. En la zona cero, los técnicos continúan realizando marchas blancas para garantizar la seguridad. Es por eso que el servicio de Rodalies continúa suspendido. En las próximas horas se producirá la retirada del tren.

El accidente de Yelida ha provocado que toda la actividad de Rodalíes quede suspendida. Y esto ha dejado esta mañana sin tren a más de 400.000 personas. Sin tren y sin una alternativa más allá del refuerzo de las líneas de autobús. Rodalies articula una red de 1.200 kilómetros de vías, 271 trenes, algunos muy antiguos y da servicio a 110 millones de viajeros al año.

400.000 viajeros afectados

Cataluña se ha despertado hoy sin Rodalies y los más de 400.000 viajeros que cogen a diario estos trenes se han visto obligados a elegir otras alternativas para llegar a sus destinos. Las consecuencias se notan desde primera hora. Autobuses llenos, metro colapsado y muchos trayectos imposibles, informan Montse Ávila, Rciard Martín y Alberto García.

Para paliar los efectos, se han levantado las barreras de varios peajes. Y es que tras el grave accidente, Adif ha suspendido toda la circulación ferroviaria. Aunque no es la única incidencia, Cataluña tuvo varias durante la noche debido al temporal, de ahí la decisión, para revisar toda la red de Rodalies. Por su parte los maquinistas piden seguridad, de ahí que los sindicatos se hayan reunido con el presidente de Renfe. Por su parte, tanto Renfe como la Generalitat aseguran que no habrá trenes hasta garantizar que la red es segura. La semana negra ferroviaria continúa.

Cinco minutos de silencio de unos maquinistas indignados

Hoy el dolor y la frustración de los maquinistas se han manifestado en cinco emotivos minutos de silencio en la estación de Sants. Durante ese tiempo la estación ha estado en absoluto silencio, ni la megafonía ni los taladros de las obras cercanas han roto el homenaje. Los pocos pasajeros que se encontraban dentro también se han sumado.

Un accidente similar al de un tren de Yelida en 2018

El accidente de tren de Yelida revive el que ocurrió en 2018 en Barcelona. Un tren de la misma línea R4 de Rodalies descarriló a causa de un temporal que produjo el desprendimiento de un muro. El convoy circulaba entre Terrassa y Manresa y descarriló a su paso por Vacarisses. De hecho, aquel 20 de noviembre de 2018, un temporal también provocó el desprendimiento de un muro y cuatro vagones de un cercanías de Rodalies se salieron de la vía, y como consecuencia de ello murió una persona, hubo 5 heridos graves y 44 leves. Rodalíes sigue siendo un dolor de cabeza para el que no parece que se encuentre solución.