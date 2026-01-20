Beatriz Benayas 20 ENE 2026 - 21:04h.

Los datos recogidos por esa comisión investigadora reflejan un incremento muy notable de los descarrilamientos en diez años.

La pequeña de 6 años superviviente de la familia de Punta Umbría "salió sola de la tragedia y caminó por las vías"

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios tiene que seguir todas las pesquisas para determinar qué ha pasado y si buscamos contexto, vemos que puede llevar bastante tiempo. La realidad es que esta comisión tiene ahora mismo, con esta, siete investigaciones en curso, algunas desde hace más de dos años.

Son el descarrilamiento de este Talgo Madrid Almería que se salió de la vía en el túnel de Recoletos, en la capital. Hubo 14 heridos leves, fue en 2023 y se sigue investigando.

También se analiza aún el descarrilamiento de un tren que remolcaba a otro averiado y que salió rodando cuatro kilómetros sin frenos por el túnel de Atocha en 2024. En este caso sin dejar heridos

Aún se investiga por qué se salió un tren de media distancia en la localidad navarra de Cortes el año pasado.

