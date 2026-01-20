La última foto de unas oposiciones trágicas: los fallecidos en la tragedia de Adamuz

Ocho de ellos cogieron el Alvia con destino a Hueva. Viajaban en el segundo vagón. Cinco de ellos murieron.

Alberto, padre de Raquel, la joven embarazada herida en Adamuz, que lucha en la UCI: "Tiene el latido con fuerza, pelea con la madre"

En el tren del Alvia viajaban un grupo de opositores. Volvían a casa, a Huelva, tras realizar el examen para ayudantes de instituciones penitenciarias, informa Ángeles Jiménez. Al salir del examen se hicieron una foto con dos de sus profesores, en la Universidad Complutense de Madrid, sin saber que para algunos de ellos sería la última. Algunos están vivos por no coger el tren, pero se pide no hacer el examen físico porque hoy suspenderían.

Ocho de ellos cogieron el Alvia con destino a Hueva. Viajaban en el segundo vagón. Cinco de ellos murieron.

Entre ellos Ricardo Chamorro, onubense de 57 años, funcionario de prisiones que dirigía la Academia en la que los estudiantes habían preparado la oposición.

También perdió la vida le profesor Andrés Gallardo. Su hijo difundió su imagen durante una búsqueda a contrarreloj. Vivía en Lepe, donde hoy las banderas ondean a media asta y los vecinos lo recuerdan. "Tenía sus hijos y su mujer, una lástima".

"Era educado, buenísima gente toda su familia".

Gema había estado con ellos en la convocatoria. Se salvó porque no subió al tren.

Dos jóvenes siguen ingresados en el Reina Sofía de Córdoba. A la convocatoria se presentaron 900 candidatos. Siguen buscando algunos. "Hay alumnos de los que no sabemos nada. Algunos han dado señales de vida, otros han perdido el tren, otros se fueron por un café. Lo triste es que no tenemos noticias", confiesa Raquel López, directora de la Academia.