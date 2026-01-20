Alberto, el padre de ambas cree que localizar a su perro puede ser vital cuando ella despierte, "porque va a despertar".

Ana creía que no volvería a ver a su hermana con vida, pero ahora sabe queestá en la UCI, luchando por su vida y la de su bebé.

Ana lloraba ante las cámaras. La habían sacado de los trenes del accidente de Adamuz mientras se giraba y la veía inconsciente. Solo podía gritar una cosa: "Está embarazada, está embarazada". También lloraba por el perro de ella, Boro, desaparecido.

Ana creía que no la volvaría a ver con vida, pero ahora sabe que su hermana está en la UCI, luchando por su vida y la de su bebé. Está de cinco meses.

Ambas regresaban a Madrid con su perro Boro que está desaparecido. El padre de ambas narra así la importancia de encontrarlo para el bienestar de su hija. "No quiero que Raquel pregunte por él cuando despierte, quiero que lo vea, porque va a despertar. A nivel psicológico será importante para ella. Bueno, es lo único que podemos hacer por ella. Ya sé que a la gente le puede parecer el tema del perro un poco superficial, pero...".

Respecto al estado de Raquel, el padre destaca que "la buena noticia es que no hay noticias. Cuanto más tiempo esté estable en el tema cerebral es bueno. Está sedada".

En cuanto al bebé, Alberto ha señalado que "está bien, tiene el latido con fuerza. Está ahí peleando con la madre".