Antonio Banderas da las gracias al pueblo de Adamuz: "Se demuestra que el ser humano es bueno por naturaleza"

Una imagen de Antonio Banderas con Manso. Cuatro
El actor malagueño Antonio Banderas ha tenido un recuerdo especial para las víctimas del accidente de Adamuz. Él mismo ha cogido ese tren Málaga-Madrid muchas veces. También ha tenido presente la solidaridad de los vecinos de Adamuz.

"Es terrible, pero zal mismo tiempo se dan circunstancias muy bellas en medio de todo eso. La solidaridad del pueblo de Adamuz, por ejemplo, cómo la gente se ha tirado inmediatamente a la calle a ayudar".

El actor ha valorado el arrojo de muchos en una situación tan grave. "Eso hay que tener cuerpo para hacerlo, enfrentarse a una situación así, voluntarios que se han tirado a sacar gente de los trenes con lo que eso significa. Te das cuenta que el ser humano es bueno por naturaleza, es bueno y eso tenemos que recordánoslo constantemente".

