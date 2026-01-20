Antonio Banderas da las gracias al pueblo de Adamuz: "Se demuestra que el ser humano es bueno por naturaleza"

Miguel Manso 20 ENE 2026 - 15:17h.

Antonio Banderas saca el lado positivo de la tragedia de Adamuz: "Voluntarios que se han tirado a sacar gente de los trenes, eso hay que tener cuerpo para hacerlo"..

Julio y Gonzalo, los héroes de la tragedia de Adamuz, con los reyes: "Había que ayudar a la gente que luchaba por su vida"

El actor malagueño Antonio Banderas ha tenido un recuerdo especial para las víctimas del accidente de Adamuz. Él mismo ha cogido ese tren Málaga-Madrid muchas veces. También ha tenido presente la solidaridad de los vecinos de Adamuz.

"Es terrible, pero zal mismo tiempo se dan circunstancias muy bellas en medio de todo eso. La solidaridad del pueblo de Adamuz, por ejemplo, cómo la gente se ha tirado inmediatamente a la calle a ayudar".

Voluntarios que se han tirado a sacar gente de los trenes con lo que eso significa

El actor ha valorado el arrojo de muchos en una situación tan grave. "Eso hay que tener cuerpo para hacerlo, enfrentarse a una situación así, voluntarios que se han tirado a sacar gente de los trenes con lo que eso significa. Te das cuenta que el ser humano es bueno por naturaleza, es bueno y eso tenemos que recordánoslo constantemente".