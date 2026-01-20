“En una situación tan dura hicimos la labor que pudimos, ayudar a esa gente que estaba luchando por sus vidas”, dice Julio, de 16 años.

Los supervivientes de la tragedia en Adamuz, un pueblo volcado: "Me giré para ver a mi hermana embarazada para decirle adiós"

“En una situación tan dura hicimos la labor que pudimos, ayudar a esa gente que estaba luchando por sus vidas”. Son las palabras de Julio, de 16 años, el primer civil que ayudó a los supervivientes de la tragedia de Adamuz. El joven actuó en los primeros minutos del accidente y asistió a los pasajeros atrapados entre los vagones. Su gesto, espontáneo y solidario, valiente, ha sido reconocido este martes por los Reyes de España, que han querido felicitarle personalmente en una amena conversación durante su visita a la zona cero de la tragedia.

Don Felipe y doña Letizia mantuvieron unos veinte minutos de charla con Julio y su familia, interesándose por cómo vivieron aquellos primeros momentos tras el accidente. El joven les relató con naturalidad lo ocurrido describiendo simplemente lo que hizo porque era lo que tocaba hacer. “Nos han dado la enhorabuena y las gracias por haber contribuido en esto porque fuimos los primeros en llegar”, explicó Julio tras el encuentro.

Julio y su amigo se encontraron con el accidente cuando venían de pescar. Según su testimonio, comenzaron a ver carreteras cortadas, patrullas policiales y ambulancias. Decidieron seguir el rastro hasta llegar a los trenes siniestrados. El joven cuenta que "al principio parecía que uno de ellos estaba ya controlado", pero pronto descubrieron que había otro convoy accidentado a unos 700 metros, mucho más afectado. “Fuimos con mi amigo y llegamos de los primeros. Pudimos sacar como pudimos a la gente que más o menos podía moverse”, relata.

“Lo que hicimos fue sacar a algunas personas y acompañarlas para que las curaran y las atendieran, hasta que llegaron la Policía, los bomberos y ya se hicieron cargo. "A los Reyes les he contado nuestra historia tal cual fue. Estábamos allí y ayudamos con lo que estaba en nuestras manos”.

La madre de Julio, que también rescató a supervivientes, recibe las gracias de estos

La madre de Julio también ayudó a los supervivientes. Montse, una de las rescatadas, les ha dado las gracias en El Programa de Ana Rosa. "Quería darle las gracias a Elizabeth, solo de pensar en ella me emociono. Cuando ella me atendió no era consciente de lo que me había pasado no la olvidaré nunca, solo quiero darle las gracias. Su hijo se fue a la zona donde esta todo peor. Ella cuando íbamos caminando me decía que no mirara a la izquierda a los raíles y yo no entendía por qué me lo decía", confiesa emocionada.

Gonzalo fue a por su quad, rescató a 15 heridos: "Me encontré la muerte"

Gonzalo, el cuponero de Adamuz, que rescató hasta 15 heridos con su quad, también recibió las felicitaciones de los Reyes. No es para menos. Este vecino del municipio utilizó su coche y posteriormente su quad para auxiliar a numerosas personas atrapadas. Tras llegar inicialmente con su vehículo y comprobar las enormes dificultades de acceso, solicitó autorización a la Guardia Civil y a las autoridades para entrar con el quad, al considerar que era el único medio con el que se podía avanzar hasta los vagones. Logró acceder al lugar del accidente en torno a las 20:45 horas, cuando aún no habían llegado muchos de los recursos pesados y la zona seguía prácticamente a oscuras.

"Me encontré la muerte. Cuando llegas allí te encuentras a la muerte mirándote a la cara, diciéndote que no vales para nada, no eres nada y aquí mando yo”. A su alrededor, explica, había silencio, miedo y personas pidiendo ayuda, algunas atrapadas bajo los vagones y otras heridas en mitad del frío y la oscuridad. Ante la falta total de visibilidad, regresó a su domicilio para recoger focos y poder continuar las labores de auxilio en condiciones mínimas.

Entre las personas a las que asistió se encontraba Hugo, un joven de Huelva, al que logró sacar de la zona afectada cargándolo a cuestas durante cerca de un kilómetro hasta llegar al coche. El joven se encontraba descalzo y con heridas visibles. Posteriormente fue trasladado al domicilio de Gonzalo, donde fue atendido por su pareja y una vecina hasta que pudo ser recogido por un familiar.

El rey Felipe VI: "Entiendo la desesperación de las víctimas, por eso hoy hay que darles consuelo y aliento"

La mayor catástrofe de la alta velocidad española les cogió en Atenas, en el funeral de la princesa Irene, hermana de la Reina Sofía. Adelantaron su regreso para estar con las víctimas: "Entiendo la desesperación de las víctimas, por eso hoy hay que darles consuelo y aliento", ha dicho el rey Felipe VI.

Informados en todo momento por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Los Reyes acompañarán ahora en el Centro Cívico de Córdoba a las familias que esperan noticias y después al Hospital Reina Sofía donde se atiende a los heridos.