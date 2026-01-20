El último mensaje de su marido Víctor a Osiris: la desesperación de las familias de los desaparecidos

Según pasan las horas, el agotamiento, y la indignación, se está apoderando de los familiares de los desaparecidos.

Según pasan las horas, el agotamiento, y la indignación, se está apoderando de los familiares de los desaparecidos. Los que esperan en el Centro Cívico de Córdoba noticias sobre las identificaciones de las víctimas, informa Rocío Martínez. Los hay que tienen que asumir que la búsqueda ya tiene un final.

Es el caso de Osiris que vuelve a escuchar el último mensaje de su marido Víctor. "Es horrible, horrible". Hoy sus lágrimas son de desesperación. Llegaban a Madrid desde Nicaragua, ambos tenían que irse juntos a trabajar a Huelva, pero el destino quiso que a Osiris le retrasaran el vuelo. Víctor cogió el Alvia accidentado. Durante 48 horas los agentes le han estado buscando, pero esta tarde su cuerpo ha sido identificado.

Agustín se salvó del accidente de Angrois

Pocas esperanzas les queda también a la familia de Agustín, tripulante del Alvia. Trabajaba en la cafetería. Cuando ocurrió el choque se depslazó del tercer vagón al segundo para ir al baño. Con 39 años, se salvó del accidente de Angrois. Cosas del destino. Siempre fue consciente de los problemas de seguridad de su trabajo. Dice su hermana que los bores que pegaba el tren últimamente le daban miedo. Hoy su amiga Esther lo recuerda sin olvidarse nunca de su eterna sonrisa.

Otras familias se temen lo peor, pero siguen con el corazón el vilo. David Cordón sigue desaparecido. Es el padre de Davinchi, jugador del Getafe. Este pasado domingo Cordón volvía a casa tras ver el partido del Getafe-Valencia junto a su hijo. Su familia ha recibido varias informaciones, ninguna que de con su paradero.

Es la angustia de los seres queridos que no quieren que el anatómica forense sea su último destino.