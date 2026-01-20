Los servicios de emergencia encontraron a la pequeña caminando entre las vías. se había quitado el abrigo y los zapatos para escapar del vagón.

Quien la custodió hasta ese momento, sentencia, "nunca he conocido a una niña tan valiente".

Compartir







Entre las víctimas de la tragedia de Adamuz encontramos una historia desgarradora. La de toda una familia de Aljaraque, Huelva, de la que solo sobrevivió una niña de 6 años. Habían viajado a Madrid para ver un partido de fútbol y ver un musical, un regalo de Reyes que ha acabado en tragedia. Los servicios de emergencia encontraron a la pequeña caminando entre las vías. La encontró la Guardia Civil, no sin asombro. "Una niña de 6 años que salió por sus propios medios... ".

Con solo seis años, Cristina se las arregló para salir por un estrecho agujero del Alvia siniestrado. "Quedó atrapada con un chaquetón y los zapatos, y fue tan valiente que se los quitó y salió. Sin abrigo y descalza. Deambuló por la zona hasta que un guardia civil la encontró. "Pasamos muchas horas dentro de un coche oficial con calefacción porque tenía mucho frío, la niña hablaba muchísimo, no he conocido una niña más valiente nunca".

PUEDE INTERESARTE La última foto de unas oposiciones trágicas: los fallecidos en la tragedia de Adamuz

Cuando la abuela acudió el domingo a esta estación de Huelva para saber de su familia, supo que su nieta de 6 años estaba viva. Quien la custodió hasta ese momento, sentencia, "nunca he conocido a una niña tan valiente".

No se sabía nada del resto de la familia: del padre, de la madre, del hermano y de un primo de la niña que habían ido el fin de semana a la capital para ver el partido del Real Madrid y habían cogido el tren de vuelta, felices, tras la victoria en el Bernabéu. Hoy, ya está confirmado: los cuatro fallecieron en esta tragedia que ha golpeado de lleno a la localidad de Aljaraque, donde vivían.

"Yo conocía al niño, Pepe, fui su catequista. Una tragedia muy grande, estamos todo el pueblo que no nos lo creemos". Es el denominador común de lo que piensan sus vecinos de Aljaraque.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Incredulidad y dolor también en Punta Umbría, donde la madre tenía una tienda de ropa de niños. Hoy cerrada con unas flores en señal de duelo."Estamos muy tristes, sobrepasados", confiesa emocionado José Carlos Hernández, alcalde de Punta Umbría La mujer era muy conocida en el municipio, más tras su paso por un concurso de la televisión autonómica. Hoy sus vecinos han guardado un minuto de silencio en una localidad conmocionada.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Cristina permanece con sus abuelos y su tío, quien la cuidan mientras se recupera de sus pocas heridas físicas, aunque las emocionales llevarán mucho más tiempo.