Nacho Abad arranca 'En boca de todos' con una petición al ministro Óscar Puente: "No es tan difícil"

Nacho Abad ha empezado ‘En boca de todos’ hablando del papel del ministerio de Transportes en la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, y ha hablado directamente de Óscar Puente: “Yo tampoco me voy a esconder”, arrancaba diciendo el presentador.

El conductor del espacio de Cuatro, en su compromiso con seguir dando noticias veraces y acompañando a las víctimas, ha recordado que seguirá dándoles voz: “Hay víctimas que empiezan a enfadarse del maltrato recibido, de la falta de información y de empatía. Voy a hablar con algunas de ellas y les voy a dar voz”, decía.

“Es el momento de seguir haciéndose preguntas que molesten a los que nos gobiernan. Esta tragedia ha desnudado a mucha gente y muchas situaciones. Para mí, está claro que hay una falta de inversión del ministerio de Óscar Puente en infraestructuras básicas, lo que sugiere que puede estar detrás de la tragedia en la que han fallecido tantas personas”, continuaba.

Por otro lado, el presentador de ‘En boca de todos’ ha hablado de la situación en Barcelona, tras el fallecimiento de un maquinista por chocar con un muro. Los del gremio aseguran que no hay condiciones para trabajar y en Cataluña se están negando a trabajar.

Sobre esto se ha pronunciado Nacho Abad en su programa: “Para mí, este caos está teniendo un responsable máximo. Máximo apoyo a todos los maquinistas y usuarios perjudicados. Hay otros que tienen coches, aviones y helicópteros oficiales para desplazarse y a los que no les afecta lo que está sucediendo".