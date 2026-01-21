Nacho Abad arranca 'En boca de todos' con una petición al ministro Óscar Puente: "No es tan difícil"

Nacho Abad ha querido mandar un mensaje al ministro de Transporte en 'En boca de todos': "A Óscar Puente le importó un pimiento. Ni los escuchó"

La indignación de Nacho Abad con las aerolíneas que se aprovechan de la tragedia ferroviaria: “Es una puñetera vergüenza”

Nacho Abad ha querido empezar el programa hablando de la nueva tragedia ferroviaria que ha tenido lugar en Barcelona, donde un maquinista ha muerto al chocarse un convoy contra un muro. Además, el presentador de ‘En boca de todos’ ha aprovechado su altavoz para pedir perdón y ha lanzado un mensaje muy directo al ministro Óscar Puente.

Tras conocerse la nueva tragedia en la Ciudad Condal, el conductor del programa de Cuatro ha declarado: “Los maquinistas han convocado una huelga general y, si sirve de algo, tienen mi apoyo y mi comprensión, ojalá os hagan caso”, declaraba el presentador, antes de hablar del estado del sistema ferroviario y la actuación de Transportes.

“Que hay falta de inversión para conservar las infraestructuras ferroviarias es una obviedad”, empezaba diciendo, antes de recordar que en 2025 varios trabajadores pidieron en Barcelona que se bajara la velocidad de los AVE: “Al ministro Óscar Puente le importó un pimiento. Ni los escuchó”, añadía Nacho Abad.

Nacho Abad pide disculpas en ‘En boca de todos’

El presentador de ‘En boca de todos’ ha destacado que el Gobierno ha tomado algunas medidas “por marketing y para conservar votos para el PSOE”: “Tienen miedo a que descarrile otro tren y muera más gente, esa es la puñetera realidad, pero estaban avisados”, decía.

“Los políticos tienen tendencia a cabalgar los errores sin reconocerlos, esperando a que sus fallos se olviden. Reconocer errores, engrandece. En las últimas horas, si he herido alguna sensibilidad, si mi tono no ha sido el adecuado… Humildemente, pido perdón a cada una de las personas que se ha sentido ofendida”, apuntaba.

Una frase que Nacho Abad terminaba con unas palabras muy directas al ministro de Transportes: “¿Ve, Óscar Puente? No es tan difícil pedir perdón y engrandece”.